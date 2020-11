O Bidnovem odnosu do soproge veliko pove že to, da se pogosto predstavi kot »mož Jill Biden«. V resnici je Jill Biden s svojo preudarnostjo in izkušenostjo v politiki marsikdaj popravila slab vtis, ki ga je naredil Biden s svojimi spodrsljaji. Volilcem se je med drugim močno prikupila s priznanjem, da njen mož morda res ni idealen predsedniški kandidat, a ima največ možnosti, da premaga Trumpa.

Prvič sta se srečala pred 45 leti po posredovanju njegovega brata, ki se je z Jill seznanil na kolidžu. »Prepričana sem bila, da ne bo šlo, saj je bil devet let starejši,« se je pred nekaj leti spominjala Jill, ki jo je tedaj tudi motilo, da ni imel kavbojk. Čeprav ga je kot najmlajšega senatorja v Washingtonu čakala bleščeča kariera, pa je bilo to za Joeja temno obdobje, saj je leta 1972 v avtomobilski nesreči izgubil ženo Neilio in enoletno hčerko Naomi. V naslednjih dveh letih je Jill, ki je tedaj zaključevala študij literature, štirikrat zavrnila njegovo prošnjo za poroko.

Njuna zakonska zveza je tako leta 1977 nastala po petem Joejevem poizkusu, predvsem kot rezultat zrelega premisleka, kar je bilo najbrž povezano tudi s tem, da je bilo to tri leta po njeni ločitvi od prvega moža, s katerim se je poročila pri osemnajstih letih. Sinova iz prvega Joejevega zakona sta mačeho zelo hitro sprejela. Joe jima je pogosto rekel: »Mama nam je poslala Jill.« Leta 1981 je Jill rodila hčerko. Ko je leta 2015 umrl Bidnov sin Beau, je Joe svoji soprogi pripisal zasluge, je njega in družino spet postavila na noge in tako posredno usmerila na pot uspešne predsedniške kandidature ter na koncu Bele hiše.