Kot Barack Obama je torej tudi Kamala Harris iz rasno mešane družine. Tudi ona je vir navdiha za mlade pripadnike rasnih manjšin, ki so še vedno žrtve rasizma. Njena poklicna pot velja kot uresničenje ameriških sanj, ko naj bi se vsak lahko s pridnim delom povzpel po družbeni lestvici ne glede na svoj rod in socialno poreklo. Študirala je pravo. Nato se je kot pomočnica tožilca zavzemala za zaščito žensk in otrok.

Ko je bila stara 30 let, je imela razmerje s trideset let starejšim temnopoltim Williejem Brownom, županom San Francisca v letih 1996–2004. Na tak način je prišla do pomembnih in dobro plačanih položajev, med drugim je postala glavna tožilka San Francisca. Januarja 2019, ko so ji to očitali, ker je vstopila v boj za demokratsko predsedniško kandidatko, je Brown priznal, da ji je kot še mnogim drugim pomagal pri karieri, a dodal: »Toda ona je bila edina, ki mi je dala vedeti, da mi ne bo gledala skozi prste.« Kot tožilka je odločno nastopila proti kriminalu, sprva je bila proti smrtni kazni, pozneje ne. Začela pa je prakso tožb proti staršem, katerih otroci so več kot 50 dni manjkali v šoli.

Leta 2010 je postala glavna tožilka 40-milijonske Kalifornije in leta 2016 njena senatorka v Washingtonu, kjer je bila kot zmerna liberalka ena najglasnejših Trumpovih nasprotnic.

Poročila se je šele leta 2014. Z odvetnikom judovskega rodu Dougom Emhoffom, ki je teden dni starejši od nje, se je prvič srečala na pobudo prijateljev. V zadnjih mesecih pa je Emhoff, ki sicer pomaga v pravnih sporih filmske industrije, ves svoj čas posvetil volilni kampanji svoje soproge.

V naslednjih štirih letih bi lahko Harrisova igrala toliko pomembnejšo vlogo v Beli hiši, ker je predsednik Joe Biden star že 77 let. Doslej se je devetkrat zgodilo, da je podpredsednik zamenjal predsednika v času njegovega mandata. Zadnji je bil leta 1973 Gerald Ford po odstopu Richarda Nixona, in sicer z besedami, ki bi jih te dni lahko izrekla tudi Biden in Harrisova: »Dolgih nočnih mor naše nacije je konec!«