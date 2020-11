Ko 36-letni Dare Vršič igra na najvišjih obratih, Koper zmaguje. Tako je bilo tudi na derbiju 11. kroga v Stožicah, kjer je Koper nadigral Olimpijo in je zmaga z 2:1 celo prenizka glede na prikazano. »V Ljubljano smo odločno prišli po tri točke. Zmaga je zaslužena, pričakoval sem boljšo Olimpijo,« je bil jedrnat najboljši igralec tekme Dare Vršič.

Srebrnič vodil tekmo s pomočjo »poštarja« Ker trener Miran Srebrnič zaradi kazni ni smel voditi ekipe s klopi, je Koper poskrbel za popolno logistiko. V prostoru za trenerja ob igrišču je formalno stal športni direktor Boško Županović. Ekipo je vodil po navodilih, ki mu jih je s klopi signaliziral pomočnik trenerja Martin Pregelj (v zapisniku uradni predstavnik kluba), s tribune VIP pa Srebrnič ob glasni pomoči vse koprske delegacije s temperamentnim predsednikom kluba Antejem Gubercem na čelu, ki je bila večino tekme na nogah. Srebrnič si je pomagal s telefonom, glasnim kričanjem igralcem, pa tudi s »poštarjem«. Med odmorom je kondicijskemu trenerju Maticu Tepešu, ki si je vse vestno zapisal na papir, narekoval taktični načrt, postavitev in menjave v drugem polčasu. Izvedba je bila kot iz učbenikov. Potem ko je Stevanović v prvem polčasu zapravil tri izjemne priložnosti, je bil Koper z goloma Krajinovića in Stevanovića učinkovit v drugem delu, v katerem je imela Olimpija petminutni preblisk, ko je prek Marina, do tedaj najslabšega igralca tekme, izenačila na 1:1. »Zaslužena zmaga. To je nagrada za dobro predstavo, ki smo jo kazali vseh 90 minut. Po nepotrebnem smo trepetali do konca, saj bi morali tekmo s tretjim golom odločiti že prej,« je vtise strnil 33-letni šef obrambe Aleksander Rajčević, ki je na igrišču in v slačilnici podaljšana roka trenerja Srebrniča ter predsednika Guberca. Izjemno motivirani Koprčani so tako rekoč leteli po igrišču, si tovariško pomagali drug drugemu, kar je potrditev dobre kemije v ekipi, in so v boju za naslov prvaka. »V klubu smo se dogovorili, da gremo iz tekme v tekmo. Tako bomo šli naprej in ničesar ne bomo napovedovali. Vemo, da smo klub, ki raste, zato nam ne preostane nič drugega, kot da delamo enako, kot smo doslej. Rastemo iz tekme v tekmo. Če bomo garali, bomo še naprej nagrajevani na igrišču,« je dodal Rajčević, ki je na vprašanje, ali bodo nagrajeni s posebno premijo, odvrnil: »Največja premija je to, da smo tako visoko na lestvici.«

Mandarić pozitiven na koronavirus Koprčani so v Stožicah rajali, kot bi osvojili naslov prvaka. Razlog je veliko rivalstvo med predsednikoma Antejem Gubercem in Milanom Mandarićem, ki ga na bilo na stadionu. Čeprav je trener Olimpije Dino Skender izgubil edino tekmo, ki je ne bi smel, je danes še vedno trener Olimpije. Mandarić namreč ni imel časa, da bi se ukvarjal z morebitno njegovo zamenjavo, saj je test pokazal, da je pozitiven na koronavirus. V klubu pravijo, da je njegovo zdravstveno stanje stabilno in je doma v izolaciji. Olimpija je bila brez poškodovanega kapetana Mirala Samardžića povsem razglašena v obrambi, kjer jo je reševal vratar Žiga Frelih: »Poraz boli. Koper je zmagal, ker mi nismo bili na dovolj visoki ravni. Prvi polčas je manjkala agresija, a smo vseeno zadeli dve vratnici (Vombergar, op. p.). V drugem je bila želja večja, a proti takšni kakovosti Kopra to ni bilo dovolj.« Čeprav so pri Olimpiji manjkali Samardžić, Ostrc, Bosić, Blagaić, Valenčič, Kapun, Vukušić, Ljaskov in Pavlović, to ni opravičilo za prikazano. Brez Samardžića Olimpija ne more igrati »Skenderjevega bunkerja«. Jedro težav je v zvezni vrsti, saj Elšnik ni klasični defenzivni vezist, Caimacov je premehak, prešibek, s premalo znanja in bojevitosti, skromni Marin pa je trenerjev ljubljenček. V napadu je vse odvisno od navdiha Ivanovića, ki je na koncu dobesedno sam egoistično igral proti Kopru. »Tako, kot smo vstopili v tekmo in odigrali prvi polčas, se drugače ni moglo končati. Nismo bili pravi in več si tudi nismo zaslužili. Čestitke Kopru za zmago, ki je bil od prve minute bolje pripravljen. Imeli smo veliko težav v vseh linijah, v katerih manjka trdnosti. V obrambi nismo delovali kot ekipa. Ni se nam uspelo prebiti na prvo mesto. Morda je to trenutno naša realnost. Borili se bomo naprej. Nihče nam ne more preprečiti, da bi pogledali proti vrhu, če bomo pravi,« je tekmo ocenil trener Olimpije Dino Skender.