Zaradi koronavirusa v Stožicah spet ni bilo gledalcev, zaradi pozitivnega testa pa ni bilo kapetanke Nine Žabjek. Krim je proti ekipi, za katero igra pet nekdanjih igralk slovenskih prvakinj (Slovenka Barbara Lazović, Bolgarka grško-nigerijskih korenin in naturalizirana Slovenka Elizabeth Omoregie, Hrvatica Jelena Grubišić, Španka Carmen Martin in Srbkinja Dragana Cvijić), prvi gol iz igre dosegel šele v osmi minuti pri zaostanku z 1:5. A je hitro izenačil na 6:6, nato pa spet padel v luknjo. Po izidu 7:7 je zasedba Adriana Vasila (že 12. trener ekipe v 13 letih) naredila delni izid 5:0, vendar so gostiteljice po štirih zaporednih golih polčas končale le z minus ena (11:12).

Začetek drugega polčasa je pripadel Krimu, pri katerem sta blesteli srbska vratarka Jelena Risović (21 obramb) in Brazilka Samara Da Silva Vieira (8 golov). Delni izid 3:0 je prinesel prvo vodstvo s plus dva (14:12), a po zadnjem izenačenju (17:17 v 43. minuti) je bilo konec sanj o morebitnem skalpu gostij. Evropske prvakinje iz leta 2016, za katere so štiri nekdanje krimovke dosegle 15 od skupno 25 golov (Lazović 5, Cvijić 4, Omoregie in Martin po 3), so potrebovale le šest minut za ponoven delni izid 5:0 in nedosegljivih 22:17.

Krimov trener Uroš Bregar je na šesti tekmi v tej sezoni doživel četrti poraz, Romunke pa so na sedmem dvoboju s Krimom slavile že šestič: »Razočaran sem, ker smo bili tako blizu uspehu. A tekmice, ki nas sicer niso z ničemer presenetile, imajo kakovost, ki je pretehtala. Čeprav smo na trenutke kar obstali, smo se vedno vrnili v igro, kar dokazuje voljo in željo mojih igralk. Toda ekipa je premlada in premalo izkušena, da bi v odločilnih trenutkih znala izid obrniti v svojo korist.« Nizozemka Harma van Kreij, ki proti ekipi z enakim vzdevkom kot Krim (tigrice) kljub petim strelom ni dosegla niti gola, je dodala: »Že v prvem polčasu smo naredile preveč napak, bolje bi morale odigrati tudi končnico.«