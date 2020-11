Policijska preiskava postopka, v katerem je marca v mestni četrti Brezje v Mariboru umrl 28-letni Alen B., je končana. »Komisija je zaključila delo. Ugotovljeno je bilo, da uporaba policijskih pooblastil oziroma prisilnih sredstev ni v ničemer povezana s smrtjo 28-letnika,« je na naša poizvedovanja o končnih ugotovitvah odgovorila Maja Ciperle Adlešič, predstavnica za odnose z javnostjo na generalni policijski upravi.

Vprašanje smo naslovili tudi na specializirano državno tožilstvo oziroma oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Na vprašanji, ali je že pojasnjeno, zakaj je Alen B. umrl, in ali je morda vzrok za tragični razplet posledica prekoračitve policijskih pooblastil, so odgovorili, da je bila preiskava ravnokar zaključena. »Ker pa tožilska odločitev še ni sprejeta, vam dokončnega odgovora ne moremo dati,« so sporočili.

Grozil in razgrajal

Tragedija se je zgodila 14. marca popoldne. Mama 28-letnika je okoli 14. ure poklicala na številko 113 in povedala, da sin vpije na očeta in razbija po hiši. Miran Šadl s PU Maribor je kasneje pojasnil, da so se glede na dobljene informacije odločili, da na nujno intervencijo napotijo dve patrulji oziroma štiri policiste. »Med intervencijo se je kršitelj policistom aktivno uprl z uporabo znanja borilnih veščin in jih ob tem telesno poškodoval. Zato so uporabili prisilna sredstva, in sicer fizično silo, plinski razpršilnik in sredstva za vezanje in vklepanje ter ga obvladali. Zatem pa je kršitelj izgubil zavest in kljub takojšnji zdravniški pomoči in daljšemu oživljanju na kraju intervencije umrl,« se je še glasilo policijsko sporočilo. Na kraj dogodka sta prišla tudi dežurni tožilec in preiskovalni sodnik, vključil pa se je tudi posebni oddelek specializiranega tožilstva.

Alen B., mojster borilnih veščin, naj bi bil v kritičnem času po neuradnih podatkih pod vplivom mamil. Zaradi nasilništva ga je policija poznala že od prej. Najbolj odmeven je bil incident, ki se je zgodil oktobra 2013. Alen B. in še dva prijatelja so se sprli z Elvisom P., ki je nato Alena ustrelil v vrat, enega od njegovih prijateljev pa v nogo. Kljub temu sta slednja udarila nazaj in Elvisa tako hudo pretepla, da je bilo njegovo življenje v smrtni nevarnosti. Elvisa so ovadili za tri poskuse uboja, Alena in prijatelja pa zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe. A na koncu so bili na sodišču zaradi površno opravljene preiskave vsi oproščeni.