Drzni kaskader Richard Browning je pred leti predstavil posebno obleko za letenje na reaktivni pogon, s čimer si je prislužil posmehljive primerjave s filmskim superjunakom Ironmanom in oznako norega izumitelja. A ko so obleko nedavno preizkusili na težko dostopnem, hribovitem terenu Velike Britanije, se je smejalo le še njemu. Reševalna služba Great North Air (GNAAS), ki na Otoku zagotavlja nujna helikopterska reševanja, je namreč s testom obleke naredila korak naprej v reševalnih akcijah poškodovanih, zlasti na težko dostopnih predelih v gorah.

Do ponesrečenega v minuti in pol

Obleka Gravity Jet Suit je opremljena z več šobami, ki z reaktivnim potiskom omogočajo letenje tistemu, ki jo ima oblečeno. S šobo na hrbtu letalec ohranja višino, s tistima na rokah krmili, leti lahko s hitrostjo do 120 kilometrov na uro. Po letu dni pogovorov med GNAAS in Browningom z njegovim podjetjem Gravity Industries so pred kratkim v nacionalnem parku Lake District izvedli »reševalno akcijo«, v kateri je izum predstavil kar Browning sam. Pot, ki bi jo reševalec opravil v pol ure ali malo manj, je z letečo obleko trajala le minuto in pol. »Bolnika lahko namesto v več urah dosežemo zgolj v nekaj minutah, kar je lahko razlika med življenjem in smrtjo,« je bil za BBC navdušen direktor operativnega oddelka GNAAS Andy Mawson.

Če bi za zdaj še malce futuristično idejo sčasoma uresničili, bi letečega reševalca lahko opremili še z nujnim medicinskim priborom, močnimi protibolečinskimi tabletami in denimo defibrilatorjem, če bi ga poškodovani pohodnik potreboval. Obleka za zdaj omogoča zgolj do deset minut letenja, nadene si jo lahko samo posebej za to usposobljena oseba z močnimi rokami, za varen pristanek je nujen relativno raven teren, obenem pa obleka s ceno 370.000 evrov ni prav nič cenovno dostopna, četudi je mnogo cenejša od helikopterja. Ko bodo v podjetju poenostavili upravljanje obleke in znižali ceno, bo danes sicer še dokaj znanstvenofantastična ideja letečih zdravnikov in reševalcev zagotovo korak bliže resničnosti. tak