Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je opozicija prepričana, da je vladajoča stranka izide volitev 31. oktobra poneverila, medtem ko slednja to zanika.

Vse opozicijske stranke zavračajo vstop v novi sklic parlamenta, kar je sprožilo politično krizo v že sicer nemirni državi.

Državna volilna komisija še ni objavila končnih uradnih rezultatov, po dosedanjih pa je stranka Gruzijske sanje dobila 48 odstotkov glasov, opozicija pa 46 odstotkov. Glasovali so sicer o 120 od 150 poslanskih mest v parlamentu. Končna sestava parlamenta bo zaradi zapletenih volilnih pravil verjetno znana šele konec novembra.

Volitve so spremljali mednarodni opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in Parlamentarne skupščine Nata. V skupni izjavi so sporočili, da so bile med volitvami na splošno spoštovane temeljne svoboščine, vendar pa so bile volitve daleč od tega, da bi potekale brez napak. Opozorili so na očitke o pritiskih na volivce in zabrisani meji med vladajočo stranko in državo. Zato je načeto zaupanje javnosti v nekatere vidike volilnega procesa, so opozorili.

Pred volitvami je bilo pravo presenečenje, da je opoziciji uspel dogovor med nekdanjim predsednikom države Mihailom Sakašvilijem iz Združenja narodnega gibanja (UNM) in drugimi manjšimi opozicijskimi strankami.

Sakašvili trdi, da vladajoča stranka "množično ponareja volilne rezultate", zato je napovedal množično mobilizacijo svojih podpornikov. Bivši predsednik je sicer zbežal iz Gruzije po koncu svojega drugega mandata leta 2013, saj se je bal aretacije, potem ko mu je tožilstvo očitalo zlorabo položaja. Trenutno živi v Ukrajini.