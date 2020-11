V Grosupljem bodo obnovili notranjost kulturnega doma, ki predstavlja središče kulturnega in družabnega življenja v občini. Ta se je prijavila na javni poziv kulturnega ministrstva za sofinanciranje vlaganj v kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti. Ministrstvo je občini odobrilo malenkost manj kot 160.000 evrov. Celotna obnova bo znašala dobrih 267.000 evrov, preostanek denarja bodo prispevali iz občinskega proračuna. Kot pravijo na občini Grosuplje, so javno naročilo že objavili, obnova pa se bo predvidoma začela sredi novembra in bo trajala dober mesec dni. »Kulturni dom Grosuplje bo med obnovo zaprt. Pravzaprav smo veseli, da bomo lahko čas, ki ni naklonjen izvajanju prireditev in drugih dogodkov, dobro izkoristili. Ko bo življenje s prireditvami in dogodki lahko spet zaživelo, pa bo v še večji razsežnosti,« pravijo.

Dolga zgodovina kulturnega doma

Dodajajo, da je stavba v zares slabem stanju, zato so se odločili za obnovo. »V sklopu obnove bomo zamenjali vrata, akustične, talne, stenske in stropne obloge, dvorana bo dobila tudi nove sedeže, nov oder in zavese. Prav tako bomo namestili novo sodobno filmsko platno, ki bo omogočalo kvalitetne projekcije filmov. Potrebne so tudi zamenjava dotrajanih radiatorjev z novimi in namestitev termostatskih glav ter posodobitev centralnega termostata,« pravijo in dodajajo, da bodo po obnovi prostori za obiskovalce prijetnejši in udobnejši, boljše pogoje bodo imela za svojo dejavnost tudi številna društva.

Kot pravijo, med dejavnostmi v kulturnem domu prevladujejo gledališke in glasbene prireditve, organizirajo pa tudi plesne, likovne, filmske, literarne in multimedijske prireditve. Nekatera društva imajo v kulturnem domu tudi vadbene termine. Zdaj je v dvorani 196 stolov, ki jim bodo ob zamenjavi dodali še štiri.

Kulturni dom ima dolgo zgodovino. Zgrajen je bil leta 1927, največjo prenovo pa so opravili v letih 1977 in 1978, ko so, kot pravijo na občini, dogradili avlo in garderobo, zgradili oder in namestili sedeže. Takrat je stavba postala kulturni dom, ki so ga v manjši meri obnovili še v letih 2002 in 2009. aro