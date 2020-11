Po podatkih iz katastra drevnine na območju ljubljanske mestne občine raste nekaj več kot 60.000 dreves. Precej jih je zasajenih ob ulicah in cestah, sledijo parki in otroška igrišča. Ali je število dreves v primerjavi s podobnimi mesti v tujini veliko, je težko oceniti, pravi Urša Vilhar z Gozdarskega inštituta Slovenije. »Svetovna zdravstvena organizacija za zdravo mestno okolje priporoča devet kvadratnih metrov zelenih površin na prebivalca, kar pa ne pomeni, da morajo biti to prav drevesa,« je sogovornica pojasnila na spletni okrogli mizi z naslovom Kako skrbimo za drevesa v mestih?, ki je potekala pod okriljem zavoda Bunker, Inštituta za politike prostora (IPoP) in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC). »Je pa seveda dobrodošlo, da je tudi v mestu čim več zelenih površin, ki spominjajo na naravo,« je ob tem dodala Urša Vilhar.

Hladijo okolje in izboljšajo videz Po podatkih ljubljanske mestne občine je v glavnem mestu kar 542 kvadratnih metrov zelenih površin na prebivalca, več kot 46 odstotkov površine mesta pa pokriva avtohtoni gozd. Ob tem Lena Marion iz podjetja za opravljanje gozdarskih storitev Tisa pojasnjuje, da večina mestnih dreves v Ljubljani ni iz slovenskih drevesnic. »V Ljubljani sadimo velika drevesa, ki pa jih pri nas ni dovolj. Ko na primer sadimo drevorede, potrebujemo več približno enako velikih dreves, zato ne moremo saditi domačih,« je povedala Marionova in dodala, da so pozorni tudi pri izbiri drevesnih vrst: »Naše drevesne vrste, ki rastejo v gozdu, so prilagojene za rast v gozdu in niso vajene mestnega okolja. Zato izbiramo vrste, ki bodo v mestu preživele. Hkrati smo pozorni na raznolikost, da se kakšna bolezen, značilna za določeno vrsto, ne razširi po vsem mestu.« Sogovornice na okrogli mizi so se ob tem strinjale, da drevesa v mestu pozitivno vplivajo na življenje prebivalcev. Njihove krošnje prestrezajo padavine, hkrati pa drevesa ohranjajo prepustna tla, saj tla okoli drevesa običajno niso tlakovana ali zabetonirana, prav tako prispevajo k manjšim poplavam in eroziji, zmanjšujejo onesnaženost zraka in obremenitev s hrupom, zagotavljajo biotsko pestrost v mestu in prispevajo k njegovi estetski podobi ter ohlajajo zrak. »Ob sončni pripeki so temperature v okolici dreves lahko tudi do 15 stopinj nižje,« je primer navedla Urša Vilhar.