Opažate morda med tvitoma majčkeno diskrepanco oziroma nedoslednost?

Sami ste si 4. novembra, ko je bilo štetje še v polnem teku in je demokratski kandidat sicer že vodil z 253 elektorskimi glasovi, a mu potrebnih 270 še ni bilo zagotovljenih, dovolili pripisati zmago sedanjemu predsedniku, ki je zaostajal za Bidnom dobrih 40 glasov, celo s trditvijo, da je bila ta »precej jasna«. Kako je lahko nekomu jasno, da bo nekdo, ki zaostaja, in to krepko, minuto ali dve pred koncem tekme vendarle zmagal? V Istri poznamo igro kart, ki ji pravimo »chi fa meno« (v Italiji ji pravijo traversone). Zmaga namreč tisti, ki potegne slabše karte. A te igre se Biden in Trump ne gresta oziroma nista šla, mar ne?

Zvečer 7. novembra pa, ko je bila meja 270 glasov za Bidna že dosežena in daleč presežena in je bilo, tokrat res, več kot »precej, kar povsem jasno«, da je Trumpov izzivalec zmagal, pa te zmage ne priznate, ker zapišete, da sledi pravdanje na sodiščih in je zatorej preuranjeno razglašati zmagovalca in mu čestitati. »Vladavina prava pa to…«

Morate priznati, da nekaj v vaših tezah in odzivih ne štima. A kar je najhuje za vas osebno in za državo, ki jo zastopate, torej za nas vse, ki v njej živimo, je to, da smo se z vašim dokazano prenagljenim dejanjem, z vašo razglasitvijo zmage Trumpu in nepripravljenostjo priznati zmoto ter čestitati dejanskemu zmagovalcu, torej Bidnu, znašli na zemljevidu sveta kot unikum. Hvala Bogu, da nas je te sramote vsaj delno opral predsednik republike, ki je Joeju Bidnu lepo čestital, tudi, pohvalno, z bolj osebno noto iz naslova njunih neposrednih srečanjih v letih 2011 in 2015. S čestitkami je pohitel tudi večji del vaših ministrov, le minister za zunanje zadeve Anže Logar ne ve, kaj povedati. Moral bi, tako kot ostali, kot vsa Evropa, od predstavnikov Unije do kolegov in kolegic članic, in ves svet, ne nazadnje kot velevajo diplomatska pravila, čestitati, a si šefa ne upa pustiti samega v tej donkihotski bitki z mlini na veter.

Iz vsega povedanega, pa četudi bi imeli polno kontrolo nad epidemijo covida-19, kar vam je glede na dnevne statistike žal težko priznati, sledi, da vam ni več mesta na čelu vlade, da se morate umakniti ali državnemu zboru vsaj ponuditi odstop oziroma preveriti, ali vam še zaupa. In to kar vi sami, brez čakanja na kak poskus konstruktivne nezaupnice s strani opozicije. Ne bodite kot Trump, ki v Belo hišo ne namerava spustiti nikogar ali bo celo zamenjal ključavnice. Prevzemite odgovornost za ta gromozanski in mednarodno odmevni spodrsljaj in omogočite, da vajeti vlade prevzame nekdo drug ali vsaj da se predčasne volitve razpišejo, brž ko bodo epidemiološke razmere to dovolile.

Aurelio Juri, Koper