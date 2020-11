Pa poglejmo, kdo v Sloveniji si je privoščil takšen popolnoma nerazumljiv in nesprejemljiv odnos do teh držav. To so naši voditelji, konkretno dva, Janša in Pahor, ki sramotita Slovenijo pred svetovno javnostjo. Navedel bom samo tri najbolj vnebovpijoče in škandalozne poteze naših dveh voditeljev.

Janša je zopet tvital in osramotil celo Slovenijo, ko se je vmešaval v ameriške volitve in odkrito navijal za Trumpa ter pri tem celo žalil Joeja Bidna, da bo, če zmaga, najšibkejši predsednik v zgodovini. No, Biden je nato zmagal in vsi svetovni voditelji so mu čestitali razen našega vaškega posebneža iz Grosupljega, ki še vedno ne prizna njegove zmage. Ves svet, predvsem pa ZDA in Evropska unija, se zgraža nad takšnim vmešavanjem našega predsednika vlade v ameriške volitve in nespoštljivim odnosom do novoizvoljenega predsednika ZDA. Ali se bodo zato poslabšali odnosi z ZDA in koliko bo to stalo Slovenijo, bomo šele videli.

Janševa vlada je ob obisku ameriškega zunanjega ministra Pompea mimo parlamenta podpisala sporazum z ZDA o varnosti omrežja 5G, s katerim bi omejila dostop kitajskemu podjetju Huawei na naš trg. Vlada pripravlja tudi zakon o omejevanju (prepovedi) vgradnje kitajske tehnologije v omrežje 5G v Sloveniji. S tem bo naša država postala edina na svetu, ki zakonsko prepoveduje kitajskim podjetjem, da sodelujejo na razpisih. Janša je tako po diktatu Trumpa napovedal gospodarsko vojno Kitajski. Na odgovor Kitajske ne bo treba dolgo čakati, škodo slovenskemu gospodarstvu bomo merili najmanj v devetmestnih številkah.

Predsednik Pahor pa nas je osramotil že leta 2015, ko je v intervjuju za rusko televizijo RT grozil Rusiji, da se bo Slovenija branila in napadla Rusijo, če bo treba. Pod kakšnimi substancami je bil takrat naš predsednik, ki je grozil Rusiji, ne vemo. Vemo pa, da je kot vrhovni poveljnik kmalu za tem slovensko vojsko razglasil za nesposobno za obrambo države in ji dal oceno nezadostno. Po tem intervjuju Pahorja se je cel svet krohotal in zgražal, češ, kaj se gremo v Sloveniji.

Če pogledamo gornje navedbe, ki so žal resnične in dokumentirane, lahko vidimo, da Slovenija žali, blokira in grozi vsem trem svetovnim velesilam. Takšno aroganco in politično diletantstvo so si privoščili najvišji predstavniki Slovenije, kar je v mednarodnem merilu nezaslišano. Vprašamo se lahko, ali ni to že dovolj za ustavno obtožbo, ker oba delujeta mimo parlamenta, ki usmerja zunanjo politiko, torej sta delovala na svojo roko kot kakšna samodržca.

Po vsem navedenem si lahko z grozo postavimo vprašanje, ali si Slovenija sploh zasluži, da je samostojna in neodvisna država, ko nas po svetu sramotijo naši najvišji predstavniki.

Gorazd Cuznar, Črnomelj