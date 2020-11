Novost na cesti VW golf variant

4,63 m je dolžinska mera novega karavanskega golfa, ki je pridobil 7,1 centimetra. Narastla je tudi medosna razdalja, in sicer za 6,6 centimetra, na 2,69 metra. Prirastek je tudi v prtljažniku, ki pogoltne od osnovnih 611 do 1642 litrov. Prtljažna vrata se samodejno odprejo z brco pod odbijač.

5 motorjev je na voljo, in sicer trije bencinski (110, 130 in 150 KM oziroma 81, 96 in 110 kW) in dva dizelska (130 in 150 KM oziroma 96 in 110 kW). Kdaj bo mogoče naročiti priključni hibrid, še ni znano. Osnovni bencinski motor je trivaljnik, vsi drugi so štirivaljniki. Za prenos moči skrbi bodisi 6-stopenjski ročni ali 7-stopenjski samodejni menjalnik.

Karavanski golf se predstavlja v šesti generaciji od leta 1993. Prvič je na voljo s projekcijo podatkov na vetrobransko steklo, prostor na zadnji klopi in v prtljažniku je pisan z veliko začetnico. Nekaj posebnega je različica alltrack, ki je robustna, a hkrati tudi elegantna in se zavoljo serijskega štirikolesnega pogona lahko spopade z zahtevnejšim terenom. (Petar Danilovic, produktni marketing, Volkswagen)

4-kolesni pogon je že serijsko rezerviran za bolj terensko različico alltrack, ki jo poganja 2-litrski dizelski motor z močjo 200 konjev (147 kW) in ima večjo oddaljenost od tal. Ta motor poganja tudi petvratni golf GTD.

21 cm (8,25 palca) meri barvni zaslon na dotik, ki ga je za doplačilo mogoče dobiti s premerom kar 26 centimetrov (10,25 palca).