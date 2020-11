Kljub temu, da se republikanski Titanik pred očmi javnosti že nekaj časa potaplja, Janez Janša na twitterju še naprej opravičuje svoj vzdevek in razburja s komentiranjem ameriških volitev. Potem ko se je s podporo Donaldu Trumpu diplomatsko pregrešil že med predvolilno kampanjo, s tviti v prid Trumpa nadaljuje tudi potem, ko je več agencij na podlagi zanesljivih volilnih projekcij že napovedalo zmago demokrata Josepha Bidna. »Zanimivo. V vseh državah ZDA s tesnim izzidom so vložene pritožbe. Sodišča niti odločati še niso začela. Kljub temu #MSM (in ne kak uraden organ) razglasijo zmagovalca. Čestitke z vseh strani. Vladavina prava pa to,« je Janša pomenljivo tvitnil v soboto in v lastnih besedah spregledal ironijo, potem ko je republikanskemu kandidatu za drugi mandat čestital že v sredo, ko so številne zvezne države še štele glasovnice in se je večina svetovnih voditeljev izogibala komentiranju izidov.

»Precej jasno je, da so Američani Donalda Trumpa in Mika Pencea izvolili za nova štiri leta,« je takrat sporočil v angleščini. In dodal: »Več kot bo zavlačevanja in zanikanja dejstev v osrednjih medijih, večje bo zmagoslavje za predsednika.« Janševo tvitanje je bilo na sporedu tudi v Bruslju, kjer Slovenija po oceni domačih opozicijskih politikov na račun političnega amaterizma izgublja vso kredibilnost. O slovenskem premierju so se zaradi tega razpisali številni ugledni mediji. Politico je Janšo uvrstil med evropske poražence ameriških volitev in ga postavil v neslavni kot z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in prvim britanskim ministrom Borisom Johnsonom. Pri portalu ocenjujejo, da je Janša zamočil s tem, ko je stavil na napačnega konja, hkrati pa se pridružujejo oceni hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, da bi bilo modro, da bi Janša do naslednjega leta, ko bo Slovenija predsedovala EU, korenito spremenil svojo politično držo.

Na kronično neprevidnost Janše opozarjajo tudi pri Foreign Policy, kjer izpostavljajo, da slovenski premier tudi potem, ko je že postalo očitno, da je storil napako, nadaljuje s poobjavami teorij zarot in pristavlja Trumpovemu spodkopavanju legitimnosti volitev. »V slogu Trumpa obsoja domnevno koruptivne osrednje medije in trdi, da ni pravično, da se je volilni izid obrnil na podlagi glasov v nekaterih mestih. Medijske hiše, ki podpirajo Janšo, med njimi Nova24, z objavo izmišljenih poročil o volilnih prevarah sledijo njegovemu zgledu,« pravijo v ameriški reviji, hkrati pa ugotavljajo, da to glede na politično preteklost Janše in njegove tesne odnose z Orbanom v resnici ne preseneča. In se sprašujejo: »Čas bo povedal, ali bo Janša pojedel svoje besede in čestital novemu predsedniku ali pa bo vztrajal pri sedanji komunikaciji, ki pa ni recept za prijateljske odnose z novo administracijo.«

In čeravno v Sloveniji v ključnih trenutkih znova odmeva tišina predsednika Boruta Pahorja, ki ni želel komentirati tvitov predsednika vlade, se tuje analize ne razlikujejo bistveno od tistih doma. »No, dovolj je bilo te blamaže. Sprijaznite se, da pač vozite po napačnem pasu, če vam vsi trobijo in se vas izogibajo,« situacijo komentira nekdanji premier Marjan Šarec, predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon pa Janšo v imenu slovenske javnosti sprašuje, če bo, potem ko je že čestital Trumpu, segel v roko tudi Bidnu. »Še Orban je danes zmogel ...« je pristavila poobjavi vprašanja Wolfganga Ischingerja, s katerim Janša na omrežjih že nekaj časa bije besedno vojno. Nekdanji nemški veleposlanik v Združenih državah, ki trenutno predseduje Münchenski varnostni konferenci, je namreč obsodil Janševa stališča, ki so po njegovem mnenju »politično neumna« in ne kažejo nobenega spoštovanja do volje volivcev. Janša medtem navkljub ogromnemu mednarodnem spodrsljaju in kritikam z vseh strani v sebi značilnem slogu odgovarja, »da ZDA ostajajo naš strateški partner« in »da je histerija vas, ki ste doslej namesto v Washington hodili v Moskvo, povsem odveč«. Nasprotno pa ocenjuje nekdanji minister Igor Lukšič: »Kar počne PV ni obrobno moralno vprašanje. Slovenijo pelje v politično izolacijo. Repozicioniranje v nasprotju z zunanjo politiko, sprejeto v DZ.«