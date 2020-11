»V podjetju smo od sredine marca, ko je bila razglašena pandemija, vseskozi delali, tako v proizvodnji kot tudi na gradbiščih v Nemčiji, Švici, Gruziji, Sloveniji in na Madžarskem,« pove direktor Stillesa Rok Barbič. »Dokončali smo obnovo dela hotela Union v Ljubljani in opremljanje hotela v švicarskem Saas Feeju. V Nemčiji smo dokončali štiri projekte in poleg opremljanja izvajali tudi zaključna gradbeniška dela. Gre za hotele Me & All v Hannovru, Sonne v Füssnu ter Hyperion in H4 v Leipzigu. V novembru bomo zaključili opremljanje sob hotela Luxury Collection Marriott v Budimpešti, novega sobnega in javnega dela hotela Four points by Sheraton v Ljubljani ter opremljanje hotela Ameron Althof v švicarskem Zürichu.«

Delo na gradbiščih poteka z oslabljeno dinamiko ali pa ta sunkovito oscilira, nadaljuje Barbič. »To je tako, kot da bi šli z avtom s 500 na 3000 obratov pa zopet na 700. Težave so z oskrbo gradbišč z materiali in s potovanjem delovne sile, vse to se prelije v zamude gradbincev, ki ne sledijo rokom in ne pripravijo osnove za naša dela. Zato je treba proizvodne načrte in plane montaž spreminjati praktično na dnevni ravni, kar prinaša dodatne stroške. Sicer nam ni bilo treba začasno ustaviti nobenega izmed gradišč, bi pa bilo za ekonomski rezultat bolje, ko bi jih. Za to pri naročnikih ni bilo posluha.«

Podjetje ima trenutno dovolj naročil do konca marca, če bo uspešno pri dogovorih za dva projekta v Avstriji, pa bo imelo dovolj dela do maja. V Gruziji nadaljujejo opremljanje treh hotelov, med katerimi je največji Luxury Collection v Tbilisiju. Poleg tega potekata dva projekta, kjer opravljajo tudi gradbeniška dela. V Mariboru izvajajo projekt celovite obnove hotela Habakuk, ki bo predvidoma končan februarja. Stilles z zaključnimi gradbeniškimi deli in opremljanjem sodeluje še pri gradnji hotela NH v Frankfurtu. Največji projekt v naslednjih mesecih pa bo celovita obnova sob hotela King Fahd v senegalskem Dakarju, kjer bo junija prihodnje leto potekal afriško-kitajski gospodarski vrh. »Upamo, da bo naše kompetence končno prepoznala tudi naša država ter nam v konzorciju z nekaj drugimi izvajalci zaupala obnovo hotela Brdo pri Kranju,« dodaja Barbič.

Kompozitne plošče iz recikliranih materialov

V Stillesu že nekaj časa razvijajo storitve in produkte, s katerimi želijo razpršiti svoje dejavnosti in zmanjšati poslovno tveganje. Postali so dobavitelj za karavaning industrijo in plovila, ta segment pa bodo še krepili. Najprej želijo izvesti projekt izdelave kompozitnih plošč iz recikliranih materialov. Gre za polizdelek z visoko stopnjo požarne odpornosti in zvočne izolativnosti, ki bi ga proizvajali po principu krožnega gospodarstva. Vanj bi vgradili materiale, ki jim ostajajo v osnovni dejavnosti, kot so ostanki lesa, tekstil, usnje in podobni. Polizdelke bi izdelovali za lastne potrebe, specializirane proizvajalce vrat, proizvajalce montažnih hiš in konkurente pri hotelskem opremljanju. Izdelek pa bi lahko tržili tudi v drugih dejavnostih, denimo v opremljanju plovil.

Projekt je pripravljen in čaka na končno odločitev o sodelovanju z gospodarskega ministrstva. Če bo odgovor slednjega pritrdilen, bi ga lahko izvedli v dveh letih, sicer pa bo podjetje ob kar nekaj razvojnih priložnosti, poudarja Rok Barbič in nadaljuje, da morajo biti inovativni in razvojno usmerjeni tudi v glavni dejavnosti. »Dejstvo je, da bo v turizmu prišlo do velikih strukturnih premikov, in temu se bo treba takoj prilagoditi. V tej smeri bomo nadaljevali razvoj dodatnih produktov in storitev, ki so komplementarni z našo dejavnostjo. Cilj je biti glavni izvajalec, torej v celoti obvladati hotelski projekt od njegovih razvojnih faz do izvedbe in v tem smislu iskati tehnološke in tehnične rešitve, ki naročniku prinašajo prihranke.«