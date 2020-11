Resda za tokratni val epidemije ne moremo reči, da nam zmanjkuje dezinfekcijskih sredstev, se pa lahko pohvalimo, da smo postali strokovnjaki glede njihove uporabe. Prav tako se je večina že naučila kupiti primerna, predvsem pa uporabna sredstva, po katerih nam roke dišijo in so koži bolj prijazna. Korak naprej pri dezinfekcijskih sredstvih za roke so do zaprtja naredili tudi izbrani hoteli in restavracije po Sloveniji, ki jim je mar, kakšna razkužila bodo ponudili gostom, saj ob neprijetnem vonju rok tudi želja po kulinaričnem razvajanju hitro mine.

V gostilnah in hotelih

V ljubljanskih restavracijah Cubo in Separe na Viču, v Oštariji Debeluh v Brežicah in Rose Hotelu na Bledu so sledili priljubljeni večstranski uporabi kolonjske vode Atelier Rebul. Znamko, ki prihaja iz Turčije in je med drugim zelo priljubljena za odišavljanje rok, uporabljajo ob prihodu v restavracijo, bolnišnico, hotel ali dom. Ker kolonjska voda vsebuje kar 80 odstotkov alkohola, uspešno uničuje bakterije in viruse. Kot zanimivost lahko navedemo, da je v Turčiji, kjer kolonjsko že več kot stoletje uporabljajo predvsem za higieno rok, prodaja v času epidemije močno zrasla, za več kot 60 odstotkov. »Hkrati naj omenim, da so vse naše kolonjske vode odišavljene z najkvalitetnejšimi naravnimi eteričnimi olji. S tem kože ne izsušujejo in so prijazne zdravju,« je v imenu podjetja Atelier Rebul povedala Leja Sekulić Širola in dodala, da so prvi trgovini v Sloveniji odprli pred skoraj letom dni. »Obe sta v Ljubljani, na Miklošičevi cesti in v Centru Vič, med letom pa smo jih odprli še v Europarku Maribor, Planetu Koper, kasneje še v Nami ter v Cityparku v Ljubljani. Pred dobrim mesecem dni smo se razširili na Hrvaško in odprli prodajni mesti v Zagrebu.«

V času epidemije prav tako pridejo prav osvežilno-razkužilne brisačke, ki so novost v ponudbi. Kot je povedala sogovornica, so brisačke kakovostne strukture, vsebujejo 70 odstotkov alkohola, hkrati pa so odišavljene in puščajo na rokah dolgotrajno svežino vonja. »Glede na potrebe razkuževanja v sedanjih časih so restavracije in hoteli prvi, ki so ugotovili dodano vrednost tovrstnega produkta, prav tako je veliko navdušenje slišati od gostov in uporabnikov,« je povedala in omenila, da so brisačke na voljo za nakup v trgovini v različnih vonjih, pakirane po 10 kosov. Tudi cena, 2,50 evra za paket, je po oceni Leje Sekulić Širola ugodna. Novost v ponudbi bogatega asortimenta izdelkov znamke Atelier Rebul je tudi razkužilo za roke »De stress Rinsefree handwash« z 80 odstotki alkohola. A ne glede na izdelke, s katerimi vsaj malo »odišavimo« ukrepe proti covidu-19, ostajajo najbolj prodajani izdelki iz kolekcije Istanbul, ki je zagotovo nekaj posebnega, njen prestižni vonj pa ustreza tako ženskam kot moškim. »Poleg Istanbula, ki vključuje izdelke za nego telesa, parfume, kolonjske vode in dišavo za dom, so zelo popularne tudi druge dišave za dom – difuzorji in sveče v 16 različnih vonjih ter seveda parfumi zanjo in zanj.«