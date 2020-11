Kane je med tednom v evropski ligi dosegel svoj 200. gol v dresu Tottenhama, tokrat pa je zabeležil še en jubilej, v prvenstvu je bil natančen 150-ič.

Tottenham je bil sicer boljši tekmec, a v dvoboju najboljšega napada in najslabše obrambe lige so mnogi pričakovali lažje delo. Varovanci Joseja Mourinha so imeli v prvem polčasu eno samo priložnost, zapravil jo je Heung-Min Son. V drugem so bili nekoliko nevarnejši, a gol bi lahko dosegli tudi domači, ki so med drugim oplazili vratnico.

Tottenham lahko danes prehitita Leicester, ki gosti Wolverhampton, in Liverpool. Branilec naslova bo gostoval v Manchestru, kjer ga čaka City. Zvečer bo še tekma med Arsenalom in Aston Villo.