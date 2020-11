Nekaj pred sedmo uro včeraj zvečer je neznani storilec vstopil v trgovino v Rožni dolini ter od uslužbenca zahteval denar, so sporočili iz PU Ljubljana. »Zagrozil mu je s pretepom, pri tem pa ni uporabljal nevarnih predmetov,« so zapisali na policiji. Iz blagajne je ukradel nekaj bankovcev in pobegnil.

Moški je bil star okoli 30 let, visok med 175 in 180 centimetrov, močnejše postave, oblečen pa v temno modro jakno s kapuco in jeans hlače. Na obrazu je imel masko in očala, govoril je slovensko.