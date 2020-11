Na tekmovanju v Tokiu nastopa 32 reprezentantov štirih gimnastičnih velesil, Japonske, Kitajske, Rusije in ZDA, gimnastični boji pa potekajo v skladu s strogimi protikoronskimi ukrepi.

Navijači z maskami

Dva tisoč navijačev z maskami, ki so bili v dvorani Yoyogi s kapaciteto za 8700 gledalcev razporejeni na ustrezne medosebne razdalje, si je moralo redno razkuževati roke, večkrat med tekmovanjem so jim merili tudi telesno temperaturo. Med tekmovanjem so jih organizatorji ves čas opozarjali, naj ne kričijo, da omejijo morebiten kapljični prenos.

Gledalci so se tako zadovoljili le z aplavzom in občasnim vzklikom, ko so občudovali mojstrske nastope najboljših telovadcev na svetu.

Tudi novinarji in telovadci so morali prestati podobno stroge higienske ukrepe, ob vstopu v tekmovalno dvorano pa so jih še »stuširali« z razkuževalno meglico.