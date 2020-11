Danes bo jasno, dopoldne bo po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. V ponedeljek bo na Primorskem, v Posočju in v višjih legah pretežno jasno. Drugod bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo marsikje zadržala ves dan. Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V torek in sredo bo na Primorskem, v Posočju in v višjih legah nad okoli 1000 metri pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Drugod bo oblačno ali megleno. sta