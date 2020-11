***

Zlatko Zahović je povedal, da je v slovenskem nogometu samo delo in žrtvovanje. Ve, da bi vsi radi gledali čudo od nogometa, a je to s kvaliteto, ki jo imamo na razpolago v Sloveniji, malce težje. Tisti, ki ne delajo v slovenskem prostoru, težko komentirajo poteze Milana Mandarića glede menjav trenerjev in igralcev ter jih doživljajo kot nelogične, a takšna je usoda slovenskih klubov. ik