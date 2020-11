178,2 kilometrov, šest kategoriziranih vzponov, spolzka cesta in zaključek z vzponom do smučarskega središča La Covatilla, ki je označen z ekstra kategorijo. Trasa primerna odločilnemu dnevu tritedenske dirke. Od starta pa vse kamere uprte v Primoža Rogliča in tri njegove izzivalce, ki so pred začetkom dneva še upali na slab dan Slovenca. Ves čas se je čakalo na napade, a do pravega pravzaprav ni prišlo, saj je ekipa Jumbo-Visma zopet delovala odlično in kontrolirala potek dirke, vse do tri kilometre pred koncem. Ko je izjemen napad uprizoril Richard Carapaz, pridobival je sekundo za sekundo, na koncu pa mu je vendarle malce zmanjkalo, da bi Rogliču prizadejal še drug hud poraz v letošnjem letu. Roglič je novi junak Vuelte tudi za voljo bonifikacijskih sekund, ki si jih je priboril skozi celotno Dirko po Španiji.

Roglič je dan lahko začel mirno, saj je imel v skupnem kar 45 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Richardom Carapazom . Ob tem se je zavedal, da ima ob sebi tudi najmočnejšo ekipo. Tako je moral biti zgolj pozoren na morebitne napade in biti pripravljen nanje odgovoriti. Njegovi trije izzivalci pa so dan začeli z mislijo, kako skrhati moč nizozemske ekipe in nato v zaključku streti še 31-letnega Kisovčana. Morda že pred začetkom misija nemogoče, a poskusiti je vedno vredno. Zaradi razgibane trase se je pričakovano že zelo zgodaj izoblikoval beg, v katerem je bilo celo več kot 30 kolesarjev. Prva naloga današnjih napadalcev je bila ta, da poskušajo v beg spraviti enega ali dva svoja pomočnika, ki bi tako lahko pomagala v zaključku etape. Glavnemu konkurentu Rogliča se je taktika izjalovila že na začetku etape, saj noben od kolesarjev ekipe Ineos Granadier ni uspel priti v beg, medtem pa je to uspelo enemu pomočniku Rogliča in Hugha Johna Carthya , ki je dan začel iz tretjega mesta v skupnem seštevku in zaostankom 53 sekund.

Brez težav preko kock v vasi Candelario

Prečkanje naslednjih treh prelazov Alto de San Miguel de Valero, Alto de Cristobal in Alto de Pencaballera je potekalo mirno. V glavnini je dirko kontrolirala Jumbo-Visma, ki je Rogliča varno vozila proti cilju tudi na spolzkih spustih. Prednost bega se je gibala med dvema in štirimi minutami. Ob prečkanju zadnjega vzpona tretje kategorije danes, je glavnina zaostajala dve minuti in pol, do cilja pa je bilo še 4o kilometrov in napetost ob pričakovanju napadov je naraščala. Že pred začetkom vzpona na Alto de la Garganta, ki je kolesarje na Vuelti gostil premierno, se je na čelo glavnine postavil Movistar in hitrost je narasla. Tudi ob prečkanju 11,4-kilometrskega klanca druge kategorije je bilo v glavnini še vse mirno. Le Marc Soler (Movistar) je uprizoril napad, ki bi se ga pričakovalo strani Carapaza, Carthya ali Dana Martina. Soler se je z močnim pospeškom 4 kilometre do vrha klanca hitro preselil v ubežno skupino, pri tem pa mu je pomagal tudi eden izmed pomočnikov, ki je bil pred tem v begu. Vsekakor lepo izpeljan taki imenovani most. Seveda pa je napad Solerja v celoti uspel tudi zato, ker ni nevaren v skupnem seštevku in ekipa Jumbo-Visma na njegovo pospeševanje ni reagirala.

Pred začetkom vzpenjanja na zadnji klanec dneva, je kolesarje čakala še 800 metrov dolga past v obliki kock v vasici Candelario. Na izjemno ozkih tlakovanih ulicah pa ni prišlo do nobenih sprememb. Jumbo-Visma se je pametno postavila na čelo glavnine in v zmernem tempo prečkala zelo zahteven del, saj smo v ubežni skupini videli, da je bil teren primeren za delanje razlike. Ravno v vasici Candelario so napadli Gino Mäder, Mark Donovan in Ion Izagirre, ki so si takoj priborili pol minute prednosti pred zasledovalci. Ob narekovanju tempa nizozemske ekipe se je zaostanek glavnine zopet povišal na več kot tri minute.