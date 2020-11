"Danes sva z britanskim premierjem Borisom Johnsonom pregledala stanje v pogajanjih. Nekaj napredka je bilo narejenega, vendar ostajajo velike razlike, predvsem na področjih enakih konkurenčnih pogojev in ribištva," je po pogovoru na Twitterju zapisala von der Leynova.

Podobno je prek Twitterja sporočila britanska vlada. Tudi britanski premier je ocenil, da ostajajo "pomembne razlike na številnih področjih, vključno s t. i. enakimi konkurenčnimi pogoji in ribištvom".

"Naši ekipi bosta prihodnji teden nadaljevali trdo delo. V prihodnjih dneh bova ostala v tesnih stikih," je dodala predsednica komisije.

Kot so navedli na britanski vladi, se bodo pogovori med glavnima pogajalcema EU Michelom Barnierjem in Združenega kraljestva Davidom Frostom nadaljevali v ponedeljek v Londonu, "da bi okrepili napore za sklenitev dogovora".

V EU upajo na dogovor do sredine meseca, je nedavno dejal neimenovani evropski diplomat. To je skrajni rok, do katerega morata strani doseči dogovor, da bi lahko začel veljati do konca leta. Takrat se izteče prehodno obdobje po brexitu, v katerem je Otok še del evropskega notranjega trga in carinske unije. Če dogovora do takrat ne bo, bodo trgovinski odnosi med stranema temeljili na minimalnih standardih Svetovne trgovinske organizacije.