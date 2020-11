Ta konec tedna so v Leipzigu prijavili kar 27 različnih shodov. Na enem od shodov, ki so uperjeni proti ukrepom, se je danes v zgodovinskem središču mesta zbralo okoli 20.000 ljudi, med katerimi so le redki nosili zaščitne maske ali ohranjali priporočeno razdaljo. Tiskovni predstavnik policije je dejal, da je to skoraj nemogoče nadzirati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Potem ko je sodišče kljub prošnji mestnih oblasti, da bi shod bil na obrobju mesta in ne v njegovem središču, je tiskovni predstavnik mestnih oblasti Matthias Hasberg dejal, da je težko razumeti, kako je lahko dovoljen tako množičen shod, medtem ko so v okviru ukrepov dovoljeni stiki samo dveh gospodinjstev.

Nemčija se tako kot številne druge evropske države v drugem valu epidemije covida-19 sooča z naraščanjem okužb in smrti. V Nemčiji so tako v zadnjem dnevu potrdili več kot 23.000 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej, kažejo podatki Inštituta Roberta Kocha. Umrlo je še 130 covidnih bolnikov.

V državi so v ponedeljek znova deloma ustavili javno življenje in zaprli storitve najmanj do konca meseca. Zaprli so restavracije in bare, gledališča, kinodvorane in športne dvorane.