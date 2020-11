Dvorana slavnih rock and rolla s podcastom z nagovori glasbenikov

Dvorana slavnih rock and rolla je ustvarila podcast, na katerem bo ponudila najbolj odmevne govore, ki so jih ob sprejemih glasbenikov v dvorano imeli njihovi glasbeni kolegi. Cikel iz zadnjih 35 let so v petek uvedli govori Micka Jaggerja ob sprejemu Beatlesov, Kendricka Lamarja, ko je nagovoril N.W.A., in Harryja Stylesa ob sprejemu Stevie Nicks.