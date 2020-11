Iz Danske, ki velja za največjo proizvajalko krzna minka na svetu, so ta teden sporočili, da so pri minkih odkrili mutacijo virusa, ki se je prenesla na ljudi. S to različico virusa se je doslej v državi okužilo najmanj 214 ljudi. Med njimi jih je 200 iz pokrajine Severni Jutland, kjer je večina od 1100 farm minkov na Danskem. Zaradi tega so že odredili zakol vseh več kot 15 milijonov minkov v državi.

Odkrili so pet različnih skupin, povezanih z minki, pri čemer glavno skrb povzroča t. i. grozd 5, ki naj bi oslabil sposobnost tvorjenja protiteles in s tem tudi cepiva proti covidu-19. S sevom iz grozda 5 se je do zdaj okužilo 12 ljudi, pri čemer pa oboleli niso imeli hujših simptomov kot drugi.