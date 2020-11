»Skupaj z Darsom smo se odločili, da bomo z začetkom prihodnjega leta na avtocesti A1 (od Šentilja do Kopra) tovornim vozilom, ki so težja od 7,5 t, v dnevnem času prepovedali prehitevanje. Tako bomo zagotovili boljšo pretočnost in večjo varnost. Prehitevanje bo tovornim vozilom dovoljeno le na odsekih, kjer so trije vozni pasovi,« je na facebooku sporočil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Podobna omejitev sicer že velja na nekaterih odsekih severne ljubljanske obvoznice, a je omejena na šest ur med 6. In 9. uro zjutraj ter 14. In 17. uro popoldan, ko je promet najbolj zgoščen.

Agencija za varnost prometa (AVP) je po nedavni preventivni akciji sporočila, da med kršitvami voznikov tovornih vozil največkrat izstopajo prehitra vožnja, uporaba telefona med vožnjo, neuporaba varnostnega pasu ter nepravilnosti na tovoru. So pa opazili tudi številne nepravilnosti pri prehitevanju. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč, ki so jih povzročili tovornjakarji, je bil v zadnjih petih letih nepravilen premik vozila.