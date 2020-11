»Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se o notranji politiki ZDA ne izreka, izvolitev predsednika je stvar ameriškega ljudstva. Predsednik Pahor bo novoizvoljenemu predsedniku čestital po uradni razglasitvi rezultatov,« so za STA sporočili iz predsednikovega urada.

Enak je bil odgovor na vprašanja, ali predsednik stališča premierja ocenjuje kot stališče države ali kot osebna stališča posameznika Janeza Janše. V Pahorjevem uradu se tudi niso opredelili do vprašanj, kako bi tviti premierja lahko vplivali na odnose med Slovenijo in ZDA, ter odgovorili na vprašanje, kako sicer ocenjujejo odnose z ZDA.

Zatrdil je še, da je Sloveniji »v interesu močno transatlantsko partnerstvo še naprej, ker je ključno za Evropo samo in za ZDA«. Prav tako so Sloveniji v interesu nadaljnji dobri dvostranski odnosi z ZDA, je še sporočil.

Podobno skopi s pojasnili so bili na zunanjem ministrstvu. Na prošnjo po pojasnilih, ali so tviti premierja Janeza Janše uradno stališče države ali Janševo osebno mnenje, se niso odzvali. Na več vprašanj - tudi glede tega, ali je bilo premierjevo stališče usklajeno z državnim zborom ali predsednikom republike, je govorec MZZ Aleksander Geržina po več kot dnevu za STA odgovoril le, da »MZZ ne komentira notranjepolitičnih reakcij na volitve v ZDA«.

Čestital mu je že v sredo

Premier Janša je za precej začudenja predvsem v mednarodni javnosti v sredo poskrbel s tvitom, da je že jasno, da so Američani še za štiri leta izvolili predsednika Trumpa. »Več ko bo zavlačevanja in zanikanja dejstev s strani osrednjih medijev, večji bo triumf za predsednika,« je zapisal, republikancem pa čestital za dobre rezultate volitev po vseh ZDA.

Janša je to sporočil kakšno uro po tistem, ko je Trump razglasil zmago na volitvah, pa čeprav je bilo takrat treba prešteti še več kot 30 milijonov glasov, volitve pa zaradi tesnega rezultata v petih zveznih državah in štetja glasovnic, ki so bile oddane po pošti, niti danes še niso odločene. Na to, da je bil Janša ob čestitkah prezgoden, je posebej opozoril tudi Twitter, češ da uradni viri ob objavi tega tvita še niso razglasili zmagovalca.