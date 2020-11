»Prepričani smo, da bo Diego ostal v naši ustanovi vsaj do ponedeljka, čeprav je naša želja, da bi ostal še dlje,« je dejal Luque.

Sloviti Argentinec, ki je 30. oktobra praznoval 60. rojstni dan, je bil v ponedeljek v bolnišnici v La Plati, ki je 60 km oddaljena od Buenos Airesa, hospitaliziran zaradi anemije in dehidracije, od tam pa je odšel na zasebno kliniko Olivos.

Argentinski in svetovni mediji so pri zdravljenju kapetana zmagovite argentinske izbrane vrste na svetovnem prvenstvu v Mehiki 1986, ki je na klubski sceni najboljše predstave pokazal, ko je igral za domača Argentinos Juniors in Boca Juniors ter špansko Barcelono in italijanski Napoli, izpostavili njegovo razuzdano življenje ter odvisnosti od mamil in alkohola.