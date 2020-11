WHO je sporočila, da so v petek po svetu potrdili 581.679 novih okužb z novim koronavirusom. To je približno 24.000 več od zadnjega dnevnega rekorda, ki so ga zabeležili 31. oktobra. Covid-19 je doslej zahteval že več kot 1,2 milijona smrtnih žrtev, od tega okoli 8900 v petek, še kažejo podatki WHO.

Največ tudi v ZDA V ZDA so v petek tretji dan zapored potrdili rekordno dnevno število okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Univerze Johna Hopkinsa so jih do petka zvečer v 24 urah potrdili 127.021. Umrlo je še 1149 bolnikov s covidom-19. Po poročanju medijev so okužbo potrdili tudi Marku Meadowsu, vodji kabineta predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ameriška televizija CNN, ki je kot vir navedla dva predstavnika Bela hiše, je v petek zvečer poročala, da je bil Meadows pozitiven na testu za koronavirus. Po torkovih splošnih volitvah je 61-letni Meadows svojim sodelavcem povedal, da je okužen, ne vedo pa, kdaj točno je bil pozitiven na testu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Okuženi v množici med Trumpovim govorom Po poročanju Washington Posta je bil Meadows v množici ljudi v salonu Bele hiše, ko je v sredo Trump nagovoril okoli 150 svojih sodelavcev. Okužbo so od začetka oktobra potrdili več visokim predstavnikom ameriške administracije, tudi Bele hiše, med njimi tudi Trumpu in prvi dami Melanii Trump. V ZDA, najbolj prizadeti državi v pandemiji covida-19 na svetu, so doslej potrdili 9,7 milijona okužb, umrlo je več kot 236.000 bolnikov.

Biden bo reševal življenja Pandemija je bila tudi ena glavnih tem predsedniške kampanje. Demokratski kandidat Joe Biden je v govoru v petek zvečer napovedal, da se bo v primeru zmage takoj ob nastopu položaja začel boriti proti koronvirusu. Obljubil je, da bo prvi dan začel izvajati akcijski načrt za spopadanje z virusom. »S tem ne bomo mogli rešiti že izgubljenih življenj, a jih bomo rešili v prihodnjih mesecih,« je dejal Biden, ob katerem je stala njegova podpredsedniška kandidatka Kamala Harris z zaščitno masko na obrazu.

Vodja senatne večine ne vidi potrebe po velikem stimulacijskem paketu Vodja senatne večine republikanec Mitch McConnell, ki bo, kot zaenkrat kaže, svoj položaj po torkovih volitvah ohranil vsaj še naslednji dve leti, ne vidi potrebe po velikem drugem proračunskem stimulacijskem paketu za pomoč gospodarstvu za premagovanje posledic pandemije covid-19. McConnell je pred volitvami zavrnil več kot 1000 milijard dolarjev dodatne porabe za pomoč gospodarstvu, o čemer sta se načeloma že skoraj dogovorila Bela hiša in demokratski predstavniški dom. K večji porabi pozivajo gospodarski strokovnjaki, med njimi predsednik Centralne banke Federal Reserve Jerome Powell. McConnell je dejal, da se je stopnja brezposelnosti v oktobru zmanjšala za odstotek na 6,9 odstotka, vse več pa je tudi drugih dokazov okrevanja gospodarstva, ki morda potrebuje le še manjšo stimulacijo. Senatni republikanci so dvakrat skušali potrditi 500 milijard dolarjev, kar so demokrati blokirali kot nezadostno. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je nemudoma odvrnila, da to ne pride v poštev, ker da bodo po zmagi nad virusom še vedno ostale posledice in malo denarja ne bo dovolj.

V Grčiji dovoljenje prek SMS-a Evropske države se še naprej zapirajo med drugim valom pandemije covida-19. Stroge omejitvene ukrepe danes uvajata Grčija in Poljska. V Grčiji se danes ob 6. uri po krajevnem času znova zapira javno življenje. Ukrepi bodo veljali tri tedne. Grki bodo v tem času morali ostati doma, če bodo želeli ven, bodo morali po sporočilu sms sporočiti razlog in čas izhoda, nato pa bodo po sms dobili odobritev oblasti. Odprte bodo le trgovine z nujnimi potrebščinami, kot so supermarketi in lekarne. Za razliko od zaprtja države konec marca, bodo tokrat vrtci in osnovne šole ostali odprti. Pouk v srednjih šolah bo potekal na daljavo, predavanja na univerzah pa že potekajo na ta način. Grška vlada je ukrepe sprejela, ker se število okuženih in mrtvih zaradi covida-19 iz dneva v dan povečuje. V sredo so potrdili 2646 novih primerov, umrlo je 18 bolnikov.