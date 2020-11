Vsaka štiri leta se na ameriških novičarskih televizijah ob predsedniških volitvah odvije enak ritual. Po zaprtju volišč spremljajo pritok rezultatov iz volilnih okrožij in opravljajo vzporedno glasovanje, potem pa v nekem trenutku razglasijo zmagovalca v posamezni zvezni državi in potem tudi, kdo je novoizvoljeni predsednik. Letos se je ta proces v petih zveznih državah zavlekel zaradi tesnih rezultatov in dolgotrajnega preštevanja velike količine glasovnic po pošti, toda pravzaprav je enak kot vselej. Tem medijskim razglasitvam dajejo javnost in kandidati veliko težo. Ko se je demokratski kandidat Joe Biden včeraj pripravljal na nagovor Američanov, so v njegovi kampanji izražali upanje, da bodo televizije dotlej že razglasile njegovo zmago.

Ta praksa je sicer nekoliko nenavadna. Napovedi medijev o zmagovalcu res temeljijo na podrobni analizi podatkov, niso pa suho zlato, kot se je lepo pokazalo leta 2000, ko so za novoizvoljenega predsednika v nekem trenutku napačno razglasili Ala Gora. Štejejo namreč samo in edino uradno potrjeni rezultati – in teh ne bo še nekaj časa.

Zmagovalca razglasili, ko so bila volišča še odprta

Medijsko napovedovanje zmagovalca predsedniških volitev v ZDA ima dolgo brado. Prvi so to počeli časopisi, potem radio, potem televizija. In hoteli so biti hitri. Leta 1980 je NBC razglasil zmagovalca ob 20.15 po vzhodnoameriškem času, ko so bila volišča na zahodu države še odprta (volilnega molka v ZDA ni). Tako navaja Mike Conway, profesor novinarstva na Univerzi v Indiani v prispevku za spletni medijski portal The Conversation, in dodaja, da je bil NBC tarča kritik, češ da bi lahko njegova objava vplivala na izid. Televizija je sicer pravilno napovedala poraz aktualnega predsednika Carterja in zmago izzivalca Reagana.

Stroški takšnega volilnega projekta pa so visoki – treba je izvesti obsežno vzporedno glasovanje, na volilnih okrajih sproti pridobivati uradne podatke in jih pošiljati v centralo ter analizirati vzorce. Zato so se leta 1990 glavne televizijske mreže in agencija Associated Press (AP) povezale in ustanovile Voter News Service, ki je vsem ponudil storitve na volilni dan.