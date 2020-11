Izvajalci bodo morali odvzeme brisov zagotavljati najmanj osem ur dnevno, izhaja iz sporočila za javnost. Bris morajo zagotoviti še isti dan oz. najpozneje v 24 urah. Večjim zdravstvenim domovom pa na ministrstvu naročajo, naj odvzem brisa zagotovijo tako, da je mesto odvzema pacientu čim bližje. Če brisa ne bodo mogli zagotoviti v tem časovnem okviru, bodo osebo napotili na drugo odvzemno mesto, kjer je pravočasen odvzem možen.

V primeru, da je obolelih več družinskih članov, se bo še naprej smiselno presojalo, ali se na odvzem napoti vse družinske člane.

Kot so še poudarili v sporočilu za javnost, je pomembno, da se osebe, ki imajo znake in simptome bolezni covid-19, osamijo. To pa velja tudi za vse tesne stike obolelega, predvsem v družini.