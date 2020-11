Avstrija se je težav z radikaliziranimi pripadniki islamske vere po terorističnem napadu na Dunaju lotila še z zapiranjem mošej, kjer je prihajalo do radikalizacije posameznikov. Zaprli so mošeji v dunajskih okrožjih Ottakring in Meidling. Eno je v skladu z islamskim zakonom ustanovila islamska skupnost v Avstriji, druga pa se je imenovala mošeja, čeprav ni bila pod okriljem islamske skupnosti, temveč jo je vodilo društvo, v katerem so se zbirali dunajski muslimani. Tudi to društvo je bilo z odlokom avstrijskih oblasti razpuščeno.

Do zaprtja mošeje je prišlo po pogovorih s predstavniki islamske skupnosti v Avstriji, pod katere okriljem deluje 350 mošej in molitvenih prostorov v državi. »Svoboda veroizpovedi je visoka vrednota v naši državi. Zaščititi jo moramo pred zlorabami. To bomo tudi storili,« je sporočil Ümit Vural, predsednik islamske verske skupnosti v Avstriji, potem ko ga je ministrica za integracijo Susanne Raab obvestila o zaprtju mošej.

Varnostni organi bi lahko ukrepali drugače V avstrijski vladi poudarjajo, da ukrep zaprtja mošej ni uperjen proti islamu. Tudi včeraj, ko sta odločitev pojasnjevala ministrica Raabova in notranji minister Karl Neehamer, so se vladni predstavniki jasno ogradili od morebitnih učinkov, da bi takšen ukrep lahko bil razumljen kot sovražno dejanje proti posamezni veroizpovedi. »To ni napad na religijo, ampak na ekstremizem in je uperjen proti zlorabi islama za radikalizacijo,« je dejala ministrica Raabova. Notranji minister Nehammer je poudarjal, da mora družba v boju proti terorizmu držati skupaj, ne glede na versko ali politično pripadnost posameznikov. »Terorizem ima vedno cilj razklati družbo, ustvariti nezaupanje v institucije in tako povzročiti spremembe. To se ne bo zgodilo,« je bil odločen Neehamer. Avstrijske oblasti so včeraj že drugič priznale, da so bile v minulih mesecih storjene napake pri ovrednotenju grožnje, ki bi jo lahko predstavljal kasnejši napadalec Kujtim Fejzulai. Na policiji so dopustili možnost, da bi varnostni organi lahko prišli do drugačnih ugotovitev nevarnosti Fejzulaia, če bi njegovo srečanje s štirimi prav tako radikaliziranimi islamisti iz Nemčije minulo poletje pravilno povezali z informacijami policije na Slovaškem, da je Fejzulai tam poskušal kupiti strelivo. Srečanje četverice s Fejzulaijem so po zaprosilu nemških obveščevalcev takrat spremljali avstrijski varnostni organi. A takrat ni prišlo do nobenega ukrepanja. Zaradi napačne presoje ocene nevarnosti Fejzulaia – Nehammer je to napako opisal kot nesprejemljivo –, so suspendirali vodjo deželnega urada za zaščito ustave in protiterizem.