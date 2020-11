»Priča smo gerontocidu,« je dejala predsednica združenja Biserka Marolt Meden. »Takoj ko je bila oktobra znova razglašena epidemija, so bili skoraj v celoti ukinjeni vsi obiski v domovih starejših, kar je ena najhujših travm tako za stanovalce domov kot za njihove bližnje,« je zapisala v javnem pismu premierju Janši, varuhu človekovih pravic Petru Svetini in nekaterim drugim naslovnikom. Poudarila je, da odločevalci poleti niso poskrbeli za regijske ali občinske centre, kamor bi lahko namestili bodisi zdrave bodisi okužene in bolne stanovalce domov, zato so danes »v ospredju telovadnice«. Vprašanje je tudi, ali strokovnjaki ugotavljajo, kako je z gibalnimi sposobnostmi starejših, ki so obležali zaprti v sobah. Kajti »ko starejši obleži za več tednov, obleži za vedno.« Številni so po njihovim mnenju tudi dehidrirani, depresivni in lačni.