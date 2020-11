V Stožicah se obeta vroč derbi med Olimpijo in Koprom, ki zaradi napetih odnosov med vodstvoma obeh klubov presega športne okvire. Olimpija ima prednost dveh točk, Koper pa prihaja v Ljubljano po šestih tekmah brez poraza.

Olimpija ne bo spektakularna Odmevna javna kritika Milana Mandarića o podobi Olimpije na igrišču je po porazu v Sežani očitno zalegla. Ljubljančani so na zadnjih dveh tekmah osvojili vseh šest točk, popravili so igro in niso prejeli gola. Ni dvoma, da bodo trenerja Dina Skenderja v Stožicah obdržale samo zmage, s katerimi je že začel počasi mehčati Mandarića. Olimpija resda ne ponuja spektakularnih predstav in glede na Skenderjevo nogometno filozofijo bo tako tudi ostalo. Hrvaški trener zagovarja disciplinirano igro v obrambi, ki je temelj uspešnega prehoda v napad. Podoben stil je v Olimpiji gojil Igor Bišćan, a je imel na voljo kakovostnejšo igralsko zasedbo. Olimpija je zelo odvisna od dnevne forme in splošnega razpoloženja Đorđa Ivanovića, ki bo moral dodati še malo več znanja in značaja, da bo postal vodja ekipe v pravem pomenu besede. Trenutno je na dobri poti in se odlično razume z Andrejem Vombergarjem, ki je ujel občutek za doseganje golov. Ljubljančani bodo proti Kopru oslabljeni – poškodovan je kapetan Miral Samardžić, ki bi ga lahko zamenjal Marko Perković, manjkala bosta tudi Nik Kapun in Enrik Ostrc.

Koper brez trenerja Srebrniča Novinec Koper uresničuje visokoleteče napovedi pred sezono, da se bo boril za vrh lestvice. Start v sezono ni bil najboljši, nekateri so zahtevali celo zamenjavo trenerja Mirana Srebrniča, ki pa je na račun znanja in svoje mirnosti preživel rovarjenje v zakulisju. Koper v Stožice prihaja nabit s samozavestjo, saj po seriji šestih tekem brez poraza za prvim mestom zaostaja le dve točki. Igralska zasedba je zelo kakovostna in uravnotežena, linije so med seboj povezane in uigrane, zato kaže prve šampionske obrise. Koper igra na pogon Dareta Vršiča, ki pri 36 letih teče kot navit, podaja (s šestimi asistencami je na prvem mestu) in nasploh igra v izjemni formi. V Nardinu Mulahusejnoviću nima le prvega strelca lige (5 golov), ampak tudi izjemnega moštvenega igralca z veliko žrtvovanja za kolektiv, podobno kot je v Olimpiji Andrej Vombergar. V obrambi je avtoriteta Aleksander Rajčević, vse boljši postaja tudi vsestranski branilec Žan Žužek. Matej Palčič je pridna mravljica, hitri Argentinec Claudio Spinelli joker s klopi, Hrvati z dobrim tehničnim znanjem pa so se uspešno vklopili v ekipo. Koper v Ljubljano prihaja brez obolelega Maksa Baršića, ki je s prodornostjo in predrznostjo velika dodana vrednost za ekipo, šefa strokovnega štaba Srebrniča in kondicijskega trenerja Jureta Urbanca, ki morata počivati zaradi dveh rumenih kartonov. Ekipo bo vodil pomočnik Martin Pregelj, medtem ko bo Srebrnič na tribuni. »Zaupam članom strokovnega štaba, zato moja odsotnost ne bo imela nobenega vpliva. Igralci vedo, kaj morajo delati. Tako kot na vsaki tekmi želimo zmagati tudi v Ljubljani,« je bil jasen Miran Srebrnič, ki je rumeni karton proti Taboru v torek dobesedno izzival, ker je s tem hotel prebuditi ekipo, ko so Sežanci izenačili s podarjene enajstmetrovke.

Na tribuni VIP tekma med Mandarićem in Gubercem Tekma ne bo derbi le na igrišču, še za hujši prestiž bo šlo na tribuni VIP med predsednikoma in športnima direktorjema. Na eni strani sta Milan Mandarić in Mladen Rudonja, na drugi Ante Guberac in Boško Županović. V preteklosti je bilo med omenjeno četverico skozi medijske dvoboje izrečenih veliko grobih besed in obtožb. Spor izvira še iz časov, ko je bil Mandarić predsednik Kopra, v katerega je vložil svoj denar, po odhodu pa je vztrajal, da mu vsaj del dolgov povrnejo. Po obrokih jih je odplačeval njegov naslednik Guberac, kar je bilo prekinjeno, ko je v kluba prišel Popović, nakar je pri odkupu terjatev sodeloval še Hrvat Županović. Mandarić trdi, da mu vsega denarja nikoli niso vrnili. Za oba predsednika je zmaga na medsebojni tekmi vredna več od katere koli v slovenski ligi.

Celje – Aluminij 4:0 (1:0) Strelci: 1:0 Božić (7), 2:0 Božić (51), 3:0 Vrbanec (70), 4:0 Kuzmanović. Stadion Z’dežele, sodnik: Obrenović (Ljubljana), rumeni kartoni: Kadušić; Čermak, Ploj. Celje: Rozman, Brecl, Zaletel, Stojinović, Kadušić, Pungaršek (od 81. Rorič), Šporn (od 86. Novak), Vrbanec, Bezjak (od 81. Bezjak), Božič (od 81. Kuzmanović), Kerin (od 15. Kljun), trener: Kosić. Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Azemović, Džankić, Prša, Ploj, Horvat (od 62. Kim), Čermak, Matjašič (od 76. Štusej), Pečnik (od 62. Maletić), Fkalus Bosilj (od 76. Krajnc), trener: Grubor. Igralec tekme: Ivan Božić (Celje). Streli v okvir gola: 5:4, streli mimo gola: 4:6, prosti streli: 8:11, koti: 4:4, nedovoljeni položaji: 1:1, obrambe vratarjev: 4:1, prekrški: 10:7, število napadov: 140:141, število nevarnih napadov: 77:94, posest žoge (v odstotkih): 48:52.