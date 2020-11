Uvodni dvoboj v skupini 5 bi morala Slovenija odigrati v četrtek proti Poljski v Celju, a so gostje prosili za preložitev, ker je bilo pet reprezentantov pozitivnih na koronavirus, v zakonsko obvezno 10-dnevno karanteno pa jih je moralo še enajst. A to ni bila edina sprememba, ki je Slovence doletela med pripravami v Zrečah. Po prvotnem načrtu bi šele na dan tekme odpotovali iz Maribora s čarterskim letalom (v tem primeru bi morali Zreče zapustiti že ob 4.30), pristali na lokalnem letališču v Eskišehirju in se takoj po tekmi vrnili v domovino, po spremenjenem pa po avtobusni vožnji iz Zreč do Gradca v Avstriji že danes popoldan z letalom proti Turčiji. Druga sprememba je termin tekme: sprva je bil določen jutri ob 15. uri po slovenskem času, po novem pa bo ob 17.

V nasprotju s Slovenci so Turki že odigrali prvo tekmo: v sredo so gostovali na Nizozemskem in po dramatični končnici izgubili s 26:27. V Almereju so Turki po šestih minutah vodili že s 5:0, v 14. z 9:3, po zaostanku s 23:26 v 57. minuti pa so v predzadnji izenačili na 26:26. Dvanajst sekund pred koncem je Kay Kirsten Evert Smits dosegel zmagoviti gol za Nizozemce, v predzadnji sekundi pa Doruk Pehlivan ni zadel za remi. »Tudi mene so Turki zelo presenetili. Mislil sem, da je Nizozemska, s katero smo igrali v kvalifikacijah za EP 2020, precej boljša od Turčije. Verjetno Turkov nismo poznali tako dobro, kot bi si želeli, a verjamem, da smo najmočnejša reprezentanca v skupini,« meni reprezentančni kapetan Jure Dolenec.

Zaradi preložene tekme s Poljsko je selektor Ljubomir Vranješ našel nadomestno rešitev – na edinem treningu v Zlatorogu je v sredo igralce razdelil v dve ekipi, ki sta se pomerili med seboj. »Ker nekateri reprezentanti zaradi koronavirusa niso trenirali in igrali že nekaj časa, je bilo videti, da so malce 'zarjaveli'. Zato je bilo po eni strani kar dobrodošlo, da je odpadla tekma s Poljsko, saj smo lahko več časa namenili treningom,« je ocenil Ljubomir Vranješ. Čeprav bo Slovenija v Turčiji igrala v precej oslabljeni zasedbi (manjkali bodo Matej Gaber, Blaž Blagotinšek, Darko Cingesar, Nik Henigman, Vid Kavtičnik, Gašper Marguč, Sebastjan in Staš Skube…), Vranješ dodaja: »Dandanes znajo vsi igrati dober rokomet in niti Turki niso izjema. Zato jih nikakor ne smemo podcenjevati, še posebej, ker igramo na njihovem igrišču. Toda v naših glavah imamo samo to, da gremo po zmago.«

Slovenija in Turčija sta zadnjo od treh medsebojnih tekem odigrali na sredozemskih igrah v Bariju v Italiji že davnega junija 1997 (bilo je 24:24), ko je bil zdajšnji Barcelonin zvezdnik Blaž Janc star šele sedem mesecev. Janc dobro pozna turškega reprezentanta in levega zunanjega igralca Doruka Pehlivana (Nizozemcem je nasul šest golov), s katerim sta bila v minuli sezoni soigralca v poljskih Kielcah. »Očitno vsi preveč podcenjujemo Turke. Na posnetku s tekme na Nizozemskem sem videl, da se večina stvari v njihovi igri dogaja na levi strani, zato bo tam treba biti še previdnejši, imajo pa tudi odličnega krožnega napadalca Mehmet Demirezena. A če bomo pokazali svojo pravo igro, ne bi smeli imeti težav,« pravi Blaž Janc.