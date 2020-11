V teh časih je itak vseeno. Ni gledalcev. Vsaj prva slovenska nogometna liga pa ne potrjuje teze, da naj bi gledalci bili v pomoč nefavoriziranim ekipam. Vodilna ta hip je Mura, sledita Olimpija in Maribor, potem so pa že Koper, Sežana in Bravo. Donedavni drugoligaši. Ki pa kljub izostanku gledalstva očitno kažejo večjo energijo od uveljavljenih posadk. Tabor, ki ta krog pričakuje Muro, jo ima. In hiter ter iznajdljiv napad. Torej tekma, v kateri se pričakujejo goli, stavniška kvota na vsaj tri skupno pa je spodobnih 1,75. Stabilizirana Olimpija pričakuje razigrani Koper, s katerim ima tradicijo remijev in majhnega števila golov. Razmeroma varna se zdi 1,51 vredna stava na to, da bo v prvem polčasu padel sam en gol, 1,95 pa na to, da bo skupno padlo manj od treh golov. A Olimpija bi to morala dobiti. Vendarle je boljša, kvota 1,75 na domačo zmago pa ni odbijajoče nizka, še manj pa 3,20 visoka kvota na zmago z več kot golom razlike. V območju izida 2:0. Tokratni krog bi lahko poimenovali krog polderbijev. Takšna je tudi tekma med Mariborom in Domžalami. Zlatko Zahović je v minulih dneh skritiziral Camoranesija, češ da nima pojma. A proti Aluminiju je Maribor pokazal hotenje, obenem pa sta zaigrala Repas in Mlakar, ki ju gre pričakovati tudi proti gostom, oslabljenim od covida-19. Na običajno zmago domačinov je kvota 1,45, a kaže poskusiti tudi s stavo na zmago z več kot golom, vredno 2,20. Preostane še dvoboj Gorice in Brava. Gorica je zadnja, a je proti Olimpiji delovala kot ekipa. In Cvijanović kot vodja. Vsaj 1,42 je vreden dvojni znak na domačine, »oba gol« za 1,56 in več od dveh golov skupno za koeficient 1,70.