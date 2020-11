Z ustvarjanjem kaosa se preusmerja pozornost medijev na nasilje, pa še, kako prikladno, minister Hojs lahko obtoži medije in opozicijo, da stojijo za nasilnimi protestniki. Slovenski »trumpovci« jim bodo seveda verjeli.

Glede na to, da zdaj pošiljajo že nasilneže na ulice, so očitno dojeli, da se jim podirajo načrti in posli, zato upam, da bo minister Hojs imel kmalu priložnost podati argumente o tem, da mediji in opozicija stojijo za nasilnimi protestniki. Pa tudi, da tisti, ki so bili izvoljeni, da »služijo« volilcem, a že nekaj časa sodelujejo pri rušenju demokratičnih pridobitev, pojasnijo svoje obnašanje.

Ker, dragi Slovenci, ne prenašajmo dolgo oblasti tistih, ki uporabijo nasilje in laži, da ostanejo na oblasti.

Majda Koren, Ljubljana