V Ljubljani šolskih kosil ne bodo dostavljali na dom

S ponedeljkom bo poskrbljeno za topel obrok učencev in dijakov, ki se izobražujejo na daljavo. Kot so povedali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, so se po usklajevanju z občinami oblikovale možnosti, da učenci in dijaki iz najranljivejših skupin s ponedeljkom prejmejo topel brezplačen obrok.