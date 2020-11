Letošnjo evropsko košarkarsko sezono močno zaznamuje koronavirusna kriza, zaradi katere prestavljajo tekme, naknadno sestavljajo koledarje, moštva pa pogosto igrajo v nepopolnih postavah. To je na svoji koži med drugimi znova izkusila Cedevita Olimpija. Ljubljančani bodo namreč prestavljeno domačo tekmo evropskega pokala proti Bursasporju igrali v ponedeljek v Carigradu, zato bi morali obračun 6. kroga lige ABA proti FMP namesto v nedeljo že v soboto ob 13. uri. A na koncu ga sploh ne bo, saj so iz beograjskega kluba sporočili, da imajo v moštvu kar nekaj okužb z novim virusom. Krka bo gostila ekipo Mornarja, Primorsko pa v nedeljo čaka Crvena zvezda.

Ljubljančane bi po desetih dneh tekmovalnega premora čakal naporen ritem, saj bi morali v šestih dneh odigrati tri gostujoče tekme. Prvo z FMP v Beogradu, nato pa dve v Carigradu proti Bursasporju. A še preden so odpotovali v srbsko prestolnico, je prišla novica, da jutrišnje tekme zaradi številnih okužb s koronavirusom pri nasprotniku ne bo. Zmaji bodo tako kakšen dan več trenirali v Ljubljani, nato pa se odpravili v Carigrad, hkrati pa že tuhtali, kam in kako v koledar uvrstiti vse prestavljene tekme. Z Bursasporjem bo v ponedeljek, ostanejo pa še Promitheas v evropskem pokalu in Budućnost ter FMP v ligi ABA.

Če kdaj, potem imajo košarkarji Krke danes lepo priložnost, da na kolena spravijo ekipo Mornarja. Košarkarji iz Bara so imeli v zadnjih dneh veliko težav z okužbami na koronavirus, zato niso v optimalni pripravljenosti. To je pokazala tudi zadnja tekma v evropskem pokalu, ko so s 16 točkami razlike klonili proti Ulmu. »Mornar v Novo mesto prihaja kot favorit. Mi bomo odigrali že šesto tekmo v dvanajstih dneh, ampak fantje se trudijo tako na tekmah kot na treningih, tako da upam, da bomo za to nagrajeni na igrišču. Ne glede na to, v kakšni postavi bomo nastopili, je naš edini cilj na tekmi dati vse od sebe,« pravi trener Krke Vladimir Anzulović.

Strateg Primorske Andrej Žakelj pa lahko le moli za to, da Koprčani jutri proti Crveni zvezdi ne bodo doživeli debakla. Čudeža od igralcev, ki jih ima na voljo, ne more zahtevati, lahko pa pričakuje vsaj boj do zadnjih moči. Tega na zadnjih tekmah ni videl, kar je jasno in glasno tudi povedal.

Liga ABA, 6. krog: Borac – Mega, danes ob 19. uri: Krka – Mornar, ob 21. uri: Partizan – Zadar, jutri ob 17. uri: Primorska – Crvena zvezda, ob 21. uri: Split – Cibona, FMP – Olimpija in Budućnost – Igokea prestavljeno na še nedoločen termin.