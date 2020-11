Kako dolgo bomo še čakali?

Zoper sodnico, ki je ukazala »mučenje otrok«, sem dal javno kazensko ovadbo že 22. julija; zoper predsednika okrožnega sodišča, ki zoper to ni ukrenil nič, a je nato neki drugi sodnici povsem protipravno odvzel vse njene zadeve in jo degradiral na nižje sodišče, pa sem dal javno kazensko ovadbo 24. oktobra. Na prvo ovadbo je tožilstvo po dveh mesecih odgovorilo, da jo še preučujejo. Kot državljan te pravne države sprašujem odgovorne, koliko časa naše pravosodje potrebuje za zakonito reakcijo na javno očitane izjemno hude kršitve, kot sta bili ti dve. Dokazi za to, da so janševski napadi na tožilstvo in sodstvo politikantski (in v tem pogledu nedopustni), kar sam sicer dobro vem, pa bi bili tudi za koga drugega (doma in v tujini) bolj prepričljivi, če na reakcijo pravosodja v gornjih dveh zame prav škandaloznih zadevah ne bi bilo treba čakati tako nedopustno dolgo. Še bolj pa je to seveda odvisno od tega, kakšna ta reakcija bo, ko jo bomo končno dočakali. Me zelo zanima. Upam, da ne le mene.