Zvezdniki bi se selili, če zmaga Trump

Po znani tradiciji se je tudi ob letošnjih ameriških volitvah kar nekaj zvezdnikov in zvezdnic oglasilo, da bodo zapustili ZDA, če jih bo naslednja štiri leta še naprej vodil Donald Trump. Sploh prvi vmesni rezultati volitev, po katerih je dobro kazalo Trumpu, so marsikoga prestrašili. Med tistimi, ki so bili najbolj pod stresom, je bila raperka Cardi B, ki je med spremljanjem rezultatov prižgala več cigaret hkrati, poleg nje pa so z izselitvijo zagrozili še John Legend in Chrissy Teigen, Bruce Springsteen, Ricky Martin in Tommy Lee. To sicer ni prvič, da znani svoje bivanje v ZDA pogojujejo s tem, kdo je v Beli hiši, saj so leta 2016, preden je Trump prvič postal predsednik, enako trdili Miley Cyrus, Chelsea Handler, Samuel L. Jackson in Amy Schumer. Za zdaj še nihče od njih ni zapustil ZDA.