Stewart, ki ima osem otrok, za svoje težave s kolenom in gležnjem krivi nogomet in presuha nogometna igrišča v Los Angelesu. Pred korono je načrtoval turnejo, kot je za medije povedala njegova 49-letna žena Penny Lancaster, pa ga po operaciji nič ne more ustaviti. Razen seveda karantene, zaradi katere bo verjetno nastopal šele poleti prihodnje leto, nekaj datumov nastopov pa je napovedal za marec in april 2022. Rod Stewart in Penny Lancaster sta se poročila leta 2007 in imata dva sinova Alastairja, ki ima 14 let, in Aidena, ki jih ima devet. Stewart ima še šest drugih otrok, najstarejša je hčerka Sarah Streeter, ki se je pevcu rodila, ko je imel komaj 17 let. Sarah Streeter je stara 57 let in je starejša od njegove aktualne žene Penny Lancaster. Stewart ima še hčerko Kimberly, ki je stara 41, sina Seana, ki je star 40, hčerko Ruby, ki ima 33, Renee, ki ima 28 let, in sina Liama, ki ima 26 let.

Pripravila Špela Žagar