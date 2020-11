Izterjevalci obiskali Aco Lukasa, posumili, da ima korono

Srbski glasbenik, ki je nedavno razburjal javnost zaradi fotografij, na katerih so bile velike količine belega praška, se je spet znašel v neprijetni situaciji, ko ga je na domu v Voždovcu obiskalo več izvršiteljev. Aca Lukas naj bi namreč nekemu poslovnežu dolgoval 80.000 evrov, ta pa je zaradi zamud po dolg poslal izterjevalce v spremstvu šestih policistov. Lukas, ki naj se že tako ne bi počutil najbolje, se je med pogovorom z izterjevalci začel počutiti še slabše, zato so na njegovo željo v stanovanje poklicali medicinsko pomoč. Začel se je dušiti, imel je povišan krvni tlak, slabi so bili tudi rezultati EKG. Kot poročajo srbski mediji, naj bi nadaljevanje postopka policiji in izterjevalcem skušalo preprečiti medicinsko osebje, ki je posumilo, da je pevec morda pozitiven na koronavirus. Na vprašanje, zakaj ga ne odpeljejo v bolnišnico, naj bi osebje odgovorilo, da se Aca Lukas ne želi testirati v javni ustanovi, da pa sumijo, da gre za korono, saj ima hkrati povišano temperaturo. Pevec naj bi imel težave z dihanjem že vsaj sedem dni, a ker se ne želi testirati, niso mogli potrditi, ali gre za koronavirus ali ne.