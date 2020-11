Na voljo je brezplačen dostop do TV-programov za otroke – Minimax, Jim Jam, Nickelodeon, Nick Jr, Nick Toons, Cartoon/TCM, Boomerang in Da Vinci Learning, za ljubitelje filmskih in zabavnih vsebin pa so v Telekomu Slovenije vsem naročnikom dodali TV-programe AMC, HGTV, TV 1000 in Epic drama. V vseh programskih TV-shemah so na voljo dokumentarne in poljudnoznanstvene vsebine na programih CBS Reality, Outdoor, TravelXP, Discovery Channel, Animal Planet, Discovery TLC, Discovery ID xtra, Travel, Viasat History, Viasat Nature in Viasat Explore. Na voljo je tudi informativni program CNN. Športne vsebine so dodatno na voljo na Eurosport 1, Eurosport 2 in Extreme TV. Ob tem Telekom Slovenije do konca novembra podaljšuje tudi promocijsko obdobje za športne programe ponudnika vsebin Arena Sport, ki bodo športnim navdušencem še naprej na voljo v vseh programskih shemah. To so Arena Sport 1, Arena Sport 2 in Arena eSport. Ljubiteljem glasbe so dodatno brezplačno na voljo priljubljeni glasbeni programi MTV, VH1, CLUB MTV, MTV HITS, MTV 90’s in MTV 80’s.