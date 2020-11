Mobilnik z dizajnom konkurira napravam bistveno višjega cenovnega razreda. Ima zelo velik zaslon z diagonalo 16,51 centimetra, ima pa nekaj črne obrobe. Predvsem na bradi, medtem ko je pri čelu zgolj manjša izboklina črnine na mestu, kjer je prednja kamera. Zaslon je ploski, brez zaobljenih robov, kar ni nič slabega. Ohišje je plastično, vendar ne deluje ceneno. Nekoliko rebrasto hrbtišče je prijetno na otip, prstni odtisi se praktično ne poznajo in tudi ob stiskanju hrbtišča ni zaznati kakšnega pokanja ali upogibanja hrbtišča. Na splošno naprava deluje solidno sestavljena. Če bi sodili zgolj po zunanjosti naprave, bi jo vsekakor priporočili uporabnikom, ki želijo velik zaslon, a so pripravljeni odšteti zelo malo denarja. Vendar zgodba ni tako enostavna.

Začnimo z najmočnejšim vidikom mobilnika – zaslonom. Pri omenjeni ceni se je pač treba sprijazniti, da vrhunskega zaslona ne bomo dobili. Vseeno IPS-zaslon mobilnika ni slab. Je zgolj omejen. Njegova ločljivost je 1600x720 pik z gostot 270 pik na palec. Med gledanjem videov se odreže povsem sprejemljivo. Slika pričakovano ni izrazito ostra oziroma je nekoliko zrnasta, najbolj pa obžalujemo, da zaslon ni nekoliko svetlejši. Pri svetlem ozadju in za brskanje po spletu ni težav, je pa ob temnih kadrih v videih vidljivost slaba.

Zelo počasna spletna povezava

Dodatna težava je moč procesorja. HMD je v nokio 2.4 vgradil zelo osnovni procesor mediatek helio p22, ki je tudi sicer zelo razširjen v mobilnikih tega cenovnega razreda. Brskanje po napravi je lahko gladko, ko počnete veliko stvari hkrati, pa zna zadeva nekoliko trzati. Odpiranje aplikacij ni najhitrejše in tudi pri odpiranju aplikacije fotoaparata boste morali počakati kakšno sekundo ali dve. Izkušnja torej ni svilnata, hkrati pa tudi ni neznosna. Še najslabše se mobilnik obnese, ko takoj po zajetju zahtevne fotografije želite pričeti brskati po albumu. Tedaj zna zadeva včasih celo nekoliko zamrzniti in vas vrniti na zaklenjen zaslon. Ob bateriji z velikostjo 4500 miliamperskih ur (mAh) in z nepožrešnim procesorjem je avtonomija mobilnika ob zmerni uporabi lahko tudi dva dni. Opozoriti pa velja na zelo počasen prenos podatkov prek wifija ali prenosa podatkov. Brez heca. Res je počasno.

Na področju kamer ponuja nokia 2.4 eno prednjo in dve hrbtni. Pravzaprav je mogoče fotografirati zgolj z eno od hrbtnih kamer. Ta ponuja ločljivost 13 milijonov pik (MP), podpira pa jo druga kamera, ki deluje izključno kot tipalo za globino z ločljivostjo 2 MP. Na prednji strani najdemo kamero za sebke z ločljivostjo 5 MP. Z glavno hrbtno kamero je mogoče snemati videe z ločljivostjo 1080p pri 30 sličicah na sekundo, kakovost fotografije pa je močno odvisna od svetlobe. Pri dobri svetlobi so fotografije povsem sprejemljive za ta cenovni razred. Barve so nekoliko blede in znajo biti na posameznih delih, kjer bi želeli več podrobnosti, malce zamegljene. Pri malce nižji svetlobi se kakovost ne poslabša prehudo, kljub nočnemu načinu pa se v temi ne vidi praktično nič.

Naprava ima tipalo za prstne odtise na hrbtni strani, ki bi lahko bilo hitrejše. Smo pa veseli, da ima zadeva poseben vhod za slušalke pri vrhu mobilnika. Bilo bi nerodno, če bi telefon podpiral le slušalke, ki stanejo skoraj toliko kot on. Z 32 GB je prostora za shranjevanje minimalno, minimalno pa je tudi delovnega spomina – 2 GB. Pod črto gre torej za telefon, ki je videti lepo, ponuja pa zares osnovno izkušnjo.