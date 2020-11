Sonyjev mobilnik xperia 10 ii je mogoče kupiti že za okoli 380 evrov in se uvršča v srednji cenovni razred. Po dizajnu je naprava tipični Sony. Japonsko podjetje stavi na posebnost in zato še naprej izdeluje mobilnike z edinstvenim razmerjem stranic 21:9. To pomeni, da so mobilniki praviloma ožji in daljši od konkurence, zasloni pa prilagojeni gledanju vsebin v filmskem formatu. Poleg tega so po našem mnenju všečni med podrsavanjem po časovnicah družbenih omrežij. Se pa pri še posebej ozkih napravah nekoliko poslabša izkušnja branja, saj je v posamezni vrstici prostora za manj znakov. Nekoliko se zaplete tudi pri gledanju videovsebin, ki niso izrecno prilagojene filmskemu platnu. Če razmerje stranic 21:9 pri filmskih formatih pomeni, da lahko v ožji zaslon stlačimo večjo sliko, se pri drugih formatih ožina zaslona razkrinka, ob tem pa sliko z leve in desne obdaja debela črna obroba oziroma maska.

Izpostaviti gre tudi dokaj posrečen izbor materialov. Prednja in hrbtna stran naprave sta stekleni, medtem ko je stransko ogrodje mobilnika iz plastike. Ob strani najdemo tudi čitalnik za prstne odtise. Občutek naprave na otip sicer ni premijski, a hkrati tudi ni cenen. V resnici te kar malce pozitivno preseneti, ko ga prvič primeš. Zaradi podolgovate oblike tudi zelo domače deluje v dlani, kot kakšen daljinec. Lepo smukne v žep.

Xperia 10 ii je širok 69 milimetrov in visok 157 milimetrov, diagonala zaslona pa je nekoliko manjša. Sony namreč kot eden zadnjih kljubuje frufrujem in luknjam za prednjo kamero v zaslonu ter vztraja pri tanki obrobi na vrhu naprave, kjer najdemo tudi zvočnik. Nekaj obrobe je tudi pri bradi in ob straneh. Ostane torej prostora za diagonalo 15,24 centimetra (6 palcev) OLED-zaslona z ločljivostjo 2520x1080 pik oziroma gostoto 457 pik na palec (ppi). Zaslon je v izhodiščnih nastavitvah videti nekoliko hladen, je pa mogoče v nastavitvah nekoliko »ogreti« barve.