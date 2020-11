S kolesom mimo zapornic V drugem koronskem valu, o katerem bomo nekoč razlagali otrokom in vnukom, so stanujoči ob meji zadovoljni, da Slovenija ni prepovedala prehajanja med državami. A pravila, kako to početi, vendarle obstajajo. In težko si je predstavljati, da jih 62-letni Slovenec, ki živi na Hrvaškem, ne pozna. Na mejnem prehodu Ormož je nekega dopoldneva s kolesom brezskrbno zapeljal mimo spuščenih zapornic, in ker ni ravno Primož Roglič, so ga policisti brez težav ujeli. Z globo vred so ga vrnili k sosedom.

Fazani so jo dobro odnesli (Vegetarijanci, vegani in borci za pravice živali preskočite na naslednjo zgodbico.) Zabave v lovskih kočah so vsaj pri nas do nadaljnjega prepovedane, kar pa ne pomeni, da odpade tudi žur v gozdu. In te dni je pri naših južnih sosedih izredno priljubljen lov na fazane, ki pa se zna kdaj tudi izjaloviti. Tako sta dva lovca med streljanjem v Baškem Polju zgrešila vse ptiče, zadela pa dva sprehajalca, ki sta ju lažje ranila. Policija primer slabovidnih in/ali opitih lovcev še preiskuje.

Nebeški dež bankovcev Da denar včasih res pade z neba, so se lahko pred dnevi prepričali povsem navdušeni Kitajci, ki so pod blokom nabirali bankovce. Te je iz 30. nadstropja metal povsem zadrogiran 29-letnik, ki je s tem na ulici poskrbel za pravi prometni kaos. Ljudje so namreč puščali vozila sredi ceste in lovili denar. »Nebeški dež bankovcev z neba«, kot so dogodek opisali lokalni mediji, so prekinili policisti, ki so mladeniča v transu prijeli. Pred leti je v istem kraju neka ženska na ulici zmetala od sebe nekaj tisoč evrov, ker je bila slabe volje, lani pa je moški, ki je imel slab dan v službi, storil enako. Le da je on potem ljudi prosil, naj mu denar vrnejo.

Dragi “čudežni duhec” Indijca sta na severu države izvedla neobičajno prevaro, ki jima je prinesla kup denarja, a sčasoma tudi aretacijo. Več družin, med njimi tudi cenjenega zdravnika, sta prepričala o nakupu »Aladinove svetilke«, znane iz priljubljene pravljice. Ta je šele čez čas ugotovil, da sta ga moška grdo pretentala. Zdravnik je v prijavi zapisal, da sta se izdajala za okultista, iz čudežne svetilke pa da je prišel duhec oziroma nadnaravni lik. Ko se ga je skušal dotakniti in svetilko nesti s seboj domov, da bi jo pred nakupom preizkusil sam, sta mu to ostro odsvetovala, saj bi ga lahko poškodovala. Po nakupu naj bi mu svetilka prinesla zdravje, bogastvo in lepo prihodnost, kar pa se, kakopak, ni zgodilo. Osmoljenec je ugotovil, da svetilka nima nadnaravnih moči, da se ob drgnjenju iz nje ne bo prikazal duhec in da je v njegovi vlogi zaigral eden od goljufov. Prepričan je še, da sta mu moška oprala možgane. Plačal jima je neverjetnih 78.000 evrov. Za koliko sta prinesla okrog druge kupce, pa ni znano.