»Današnja etapa ima vse sestavine, da dirko obrne na glavo,« je pred začetkom 16. etape dejal Chris Froome iz Ineosa ter tako napovedal napade britanske ekipe. Froome je imel v mislih tako uvodne kilometre, izpostavljene vetru, in dva vzpona, ki pa sta bila na sporedu precej pred ciljno črto. Ineos je nato na razgibani etapi res poskusil s presenečenjem, a Primož Roglič in Jumbo-Visma so bili pripravljeni. Najboljši so tako tudi danes prišli skupaj v cilj, slovenski 31-letnik pa je ponovno blestel v sprintu. Etapo je zaključil na drugem mestu in svojo prednost pred Richardom Carapazom povečal na 45 sekund, saj je pridobil šest bonifikacijskih sekund. Jutri kolesarje čaka še zadnja etapa, ki lahko spremeni končni vrstni red, saj se konča s ciljnim vzponom Alto de La Covatilla, ki velja za klanec ekstra kategorije.

Veter ni razbil glavnine Za napet vstop v petkovo etapo je poskrbela vremenska napoved. V prvih 60 kilometrih trase je bila cesta zelo izpostavljena, pihal pa je močan bočni veter. Zaradi tega so morali biti v ekipi vodilnega moža na dirki Primoža Rogliča Jumbo-Vismi še posebno pozorni na morebitne napade in razpad glavnine. Tempo je bil ves čas peklenski, potekali so poskusi napadi za beg, glavnina pa je ostala skupaj. Nekje na polovici izpostavljenih kilometrov se je stanje umirilo. Šest ubežnikov je ušlo, glavnina pa se je malce zaustavila. Do prvega vzpona dneva Puerto El Portillo, ki je bil na sporedu po 77 kilometrih sicer 162 kilometrov dolge etape, smo nato spremljali običajen potek dirke. Ubežniki so večali svojo prednost, ki je največ znašala slabih šest minut, Jumbo-Visma pa je zavezništvo v glavnini dobila v ekipi Bora-Hansgrohe in UAE Emirates, ki so narekovali ritem glavnine in nizozemski ekipi privoščili nekaj počitka.

Rogliča napadali na spustih Ker je bila danes na sporedu predzadnja priložnost za napadalce na rdečo majico, je bilo mogoče pričakovati napade ekip, ki so upale na slab dan Rogliča in celotne nizozemske ekipe, ki je na letošnji Vuelti eno napako že storila. Že na vzpenjanju na El Portillo se je na čelo glavnine postavila ekipa Ineos Granadierja, ki pa v vožnji navkreber še ni šla na vso moč. Zato pa je s presenečenjem poskusila na spustu, ko je močno na pedala pritisnil Andrey Amador. Takoj za njegovim zadkom je bil prvi izzivalec 31-letnega Slovenca Richard Carapaz, a tudi Roglič je bil pozoren in je sledil Ekvadorcu. Glavnina je ostala skupaj, je pa v trenutku močno zarezala v prednost ubežnikov, ki je bila še pred začetkom zadnjega vzpona dneva manjša od minute in pol. Ineos je nadaljeval z akcijo tudi ob vzpenjanju na Puerto El Robledo. Klanec prve kategorije se je začel po 115 kilometrih kolesarjenja in je imel cilj dobrih 35 kilometrov pred ciljno črto. Jumbo-Visma je bila ves čas vzpenjanja pozorna na morebitni odločilni napad. Za vsak slučaj so tudi spremenili svojo formacijo in Rogliča postavili na drugo mesto svojega vlaka, čeprav se navadno vozi na predzadnjem mestu. Tako je imel ves čas tudi odprt pogled na moža v zeleni majici, da bi lahko nemudoma reagiral, če bi ta sprožil napad. To se do vrha vzpona ni zgodilo. Tega sta prva prečkala še dva preostala ubežnika, ki pa sta imela zgolj še dvajset sekund prednosti. Za trenutek je znova postalo napeto na začetku spusta, ko so močno pospešili kolesarji Movistarja, a je glavnina brez zapletov ostala skupaj, Roglič pa se je spravil na varno mesto za spust. Po desetih kilometrih spuščanja sta bila praktično ujeta tudi preostala ubežnika, saj sta imela zgolj še nekaj metrov prednosti, ki pa sta jih uspešno zadrževala do 15 kilometrov pred ciljem.