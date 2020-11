Razstava Henrija Cartier-Bressona: Iz oči v oči (8), Robert Oppenheimer, oče atomske bombe

Ameriški znanstvenik in profesor fizike Robert Oppenheimer (1904–1967) se je v zgodovino zapisal kot oče atomske bombe. Ko se je zavedel rušilnih posledic, ki jih je imel njihov izum v skrivnem projektu Manhattan ne le na Japonskem, kjer so bile bombe odvržene, ampak dejansko po vsem svetu, pri izdelavi vodikovih bomb ni več sodeloval. Svoj prispevek k izumu je obžaloval (»Postal sem smrt, uničevalec svetov.«), kot predsednik Generalnega svetovalnega odbora pri Komisiji za atomsko energijo pa se je boril proti uporabi jedrskega orožja in zahteval mednarodni nadzor.