TAP je največji projekt za diverzifikacijo oskrbe v Evropi in pomeni veliko spremembo na področju zemeljskega plina ter tudi nov, pomemben vir prihodkov za Azerbajdžan. Armenija je letos izvedla že drugi napad na Azerbajdžan, prvi se je namreč zgodil med 12. in 16. julijem 2020. Z napadi želi preprečiti delovanje TAP-a in onemogočiti novi vir prihodkov za Azerbajdžan.

Zaradi napadov in provokacij armenske vojske je azerbajdžanska vojska izvedla protiofenzivo, da bi osvobodila vsa svoja ozemlja in končala 30-letno okupacijo ter neprestane armenske provokacije.

Zgodovinsko ozadje

Po razpadu Sovjetske zveze je Armenija napadla Azerbajdžan in po vojaških spopadih, imenovanih karabaška vojna, zasedla skoraj 20 odstotkov azerbajdžanskega ozemlja, in sicer ne samo karabaške regije, temveč tudi province, ki obkrožajo Karabah. Med karabaško vojno je bilo ubitih 30.000 azerbajdžanskih civilistov, 50.000 je bilo ranjenih in je postalo trajno invalidnih, približno milijon Azerbajdžancev je bilo notranje razseljenih, v okupiranih regijah pa je bilo izvedeno tudi popolno etnično čiščenje. Vojna je milijonom Azerbajdžancev povzročila tudi močne psihološke bolečine. Predvsem pokol 613 azerbajdžanskih civilistov, vključno s 63 otroki, v provinci Khojaly leta 1992 je vsem Azerbajdžancem povzročil hudo travmo.

Poleg etničnega čiščenja Azerbajdžancev so armenske sile tudi sistematično uničevale azerbajdžansko kulturno dediščino v okupiranih regijah. Uničenih je bilo 4500 azerbajdžanskih zgodovinskih, verskih in kulturnih spomenikov, med njimi 67 mošej in na stotine pokopališč. Nekatere mošeje so bile uporabljene kot hlev za prašiče, z namenom ponižanja. Armenska vojska je plenila predmete azerbajdžanske kulturne dediščine po muzejih v okupiranih regijah in jih prodajala v dražbenih hišah po Evropi in Ameriki.

Močno so bili prizadeti tudi temelji trajnostnega razvoja in ekologije zasedenih azerbajdžanskih ozemelj. Gozdovi so bili v velikem obsegu posekani, in sicer do ravni njihovega popolnega krčenja, drevesa in hlodi izvoženi, rudniki pa oropani (samo v rudniku zlata v provinci Kalbajar je Armenija na leto izkopala več kot 10 ton zlata ter jih izvozila). Vodni zbiralniki so bili kontaminirani, divje živali in ribe pa so bile žrtve tako množičnega lova, da so se številne vrste znašle na robu izumrtja. Rastlinstvo in živalstvo regije je bilo izbrisano z obličja zemlje, na azerbajdžanska ozemlja pod okupacijo so bili odloženi armenski jedrski ter drugi nevarni odpadki.

Vojna se je končala leta 1994 s sporazumom o prekinitvi ognja in Armenija je de facto še naprej obdržala vsa zasedena ozemlja v Azerbajdžanu, kar se je sčasoma spremenilo v dejansko teritorialno širitev Armenije, saj od takrat ni bil podpisan noben mirovni sporazum.

Da bi razumeli, kdo ima prav in kdo se v konfliktu moti, je na splošno dovolj, da se preveri lokacija konflikta. Samo to dejstvo – lokacija konflikta – lahko pove, kdo je agresor in kdo se brani.

Karabaška vojna se odvija znotraj mednarodno priznanih meja Azerbajdžana. Ali torej lahko država napade drugo državo znotraj svojih meja? Zelo jasno je, da je Armenija tista, ki napada Azerbajdžan, in da je Azerbajdžan tisti, ki brani svoja ozemlja pred armensko agresijo. Vse od začetka konflikta Azerbajdžan ni napadel mednarodno priznanega ozemlja Armenije.